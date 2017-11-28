Российского ученого наградили в Бельгии за изучение космической погоды

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в понедельник вручил учрежденную академиями наук России, Бельгии и Норвегии медаль российской ученой-физику Елене Поповой, сообщило российское диппредставительство.

Церемония прошла в рамках ежегодной Европейской недели космической погоды, которая проходит во фламандском городе Остенде.

Елена Попова, работающая в Институте ядерной физики им Д.В.Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ), была удостоена медали имени Александра Чижевского, которая вручается за значительный вклад в изучение космической погоды "тем, кто не боялся рисковать и ради успеха шел неизведанными путями". Это одна из трех медалей, учрежденных в 2013 году российской, норвежской и бельгийской академиями наук для награждения ученых, занимающихся космической метеорологией.

Выступая на церемонии награждения, Токовинин отметил, что российская сторона считает учреждение этой медали академиями наук трех стран "важным вкладом в объединение международного научного сообщества и противовесом политических и культурных противоречий, разделяющих наш мир сегодня".

"Действительно, сегодня в Остенде мы наблюдаем пример многостороннего научного сотрудничества, которое идет на пользу всем", — сказал посол.