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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал, что дикие олени уводят домашних самок из стад в ЯНАО

10:3027.11.2017
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокКроноцкий заповедник. Дикий северный олень. Архивное фотоКроноцкий заповедник. Дикий северный олень. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя — РИА Новости. Дикие олени уводят домашних самок из стад в Ямало-Ненецком автономном округе, это явление нехарактерно для региона, заявил РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков.

Дюжину ездовых оленей доставили вертолетом на остров Колгуев для подсчета стада
© РИА Новости / Татьяна Баева
На остров Колгуев вертолетом доставили дюжину ездовых оленей
Ранее окружной департамент по науке и инновациям, ссылаясь на информацию местных животноводов, сообщил о том, что дикие северные олени в период осеннего гона в октябре-ноябре "увели самок из домашних стад группами от 50 до 300 голов". Это явление, как отметили в профильном департаменте, коснулось только отдельных частных хозяйств. Тем не менее, по инициативе ведомства прошло совещание, в котором в числе прочих приняли участие представители коренных малочисленных народов Севера, руководители оленеводческих хозяйств и ученые.

Как рассказал РИА Новости один из участников совещания, доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков, проблема, озвученная оленеводами, не является характерной для арктического региона.

"Увод домашних дикими нехарактерен для ЯНАО, поскольку это зона традиционного, успешного и многочисленного оленеводства. Дикие олени малочисленны и в тундровой зоне почти не встречались", — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что фиксировались редкие случаи увода, ущерб от которых "относительно невелик".

По его словам, диких оленей нельзя отстреливать — они находятся в Красной книге Ямала, при этом, если численность диких популяций будет увеличиваться, то ущерб, наносимый частным хозяйствам, вырастет, считает Южаков.

"Страхование могло бы помочь возместить полностью или частично ущерб, но страховые компании крайне неохотно страхуют оленей: есть проблемы с получением достоверных данных по страховым случаям из-за отдаленности стад", — добавил он, уточнив, что подобный опыт у страховщиков все же есть.

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