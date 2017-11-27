Эксперт рассказал, что дикие олени уводят домашних самок из стад в ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя — РИА Новости. Дикие олени уводят домашних самок из стад в Ямало-Ненецком автономном округе, это явление нехарактерно для региона, заявил РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков.
Как рассказал РИА Новости один из участников совещания, доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков, проблема, озвученная оленеводами, не является характерной для арктического региона.
"Увод домашних дикими нехарактерен для ЯНАО, поскольку это зона традиционного, успешного и многочисленного оленеводства. Дикие олени малочисленны и в тундровой зоне почти не встречались", — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что фиксировались редкие случаи увода, ущерб от которых "относительно невелик".
По его словам, диких оленей нельзя отстреливать — они находятся в Красной книге Ямала, при этом, если численность диких популяций будет увеличиваться, то ущерб, наносимый частным хозяйствам, вырастет, считает Южаков.
"Страхование могло бы помочь возместить полностью или частично ущерб, но страховые компании крайне неохотно страхуют оленей: есть проблемы с получением достоверных данных по страховым случаям из-за отдаленности стад", — добавил он, уточнив, что подобный опыт у страховщиков все же есть.