Ученые назвали способы избежать рака

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками и образом жизни, а, следовательно, могут быть предотвращены, говорится в исследовании группы медиков Американского онкологического общества, которое опубликовано на сайте организации.

В работе отмечается, что самый высокий риск развития рака связан с курением — на долю этого фактора приходится 19% всех онкологических заболеваний и 29% смертей. Избыточный вес связан с 7% случаями рака и 6% смертельных исходов. Среди прочих заметных обстоятельств — употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.

В исследовании анализировалась связь этих факторов с 26 видами раковых заболеваний. Наиболее зависимыми от указанных обстоятельств медики назвали риск развития рака легких и рака толстой кишки.

По мнению авторов исследования, избегание вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность могут значительно снизить вероятность возникновения рака. Кроме того, медики рекомендуют регулярно проходить обследование на наличие опухолей.

Ранее американские медики установили, что хронический алкоголизм и даже умеренное употребление алкоголя являются одной из основных причин развития сразу нескольких форм рака, в том числе рака груди, глотки, пищевода, печени и других органов.