В Эквадоре археологи из ДВФУ обнаружили древнейшую американскую керамику

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в ходе экспедиции в Эквадоре обнаружили артефакты возрастом, предположительно, около 6 тысяч лет, сообщает вуз.

"На древнем поселении Реаль-Альто совместно с коллегами из Политехнического университета (ESPOL, г. Гуаякиль) ученые открыли культурный слой, представляющий первые этапы заселения одного из самых значительных памятников древней истории Нового Света. Каменные и керамические находки относятся к малоизученной культуре Сан-Педро и позволят уточнить ее место в истории доколумбовой Америки", — говорится в сообщении.

По словам руководителя экспедиции, директора Учебно-научного музея Школы гуманитарных наук ДВФУ Александра Попова, японские коллеги из Университета Тохоку взяли пробы нагара, чтобы сделать радиокарбонные датировки. Особое значение для исследования археологических культур имеет изучение керамики, ученые нашли серию керамических фрагментов одного сосуда. Их анализ может дать новую информацию о развитии древних культур и появлении керамики на побережье Тихого океана.

Археологи ДВФУ ведут работы в Эквадоре с 2014 года. Главная цель научного проекта — сравнить адаптацию человека к изменениям среды в древности на противоположных сторонах океана, берегах Южной Америки и Восточной Азии. Параллельно исследования проводятся в южном Приморье, в том числе на острове Русском.