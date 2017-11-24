Ученые "Швабе" и Китая займутся разработкой промышленных лазеров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Научно-исследовательский институт "Полюс" (НИИ "Полюс", входит в холдинг "Швабе") подписал соглашение о сотрудничестве с Хуачжунским университетом науки и технологии, предусматривающее разработку импульсных дисковых лазеров, применяемых в автомобилестроении, машиностроении, аэрокосмической и других отраслях, сообщает пресс-служба российского оптико-электронного холдинга "Швабе".

С помощью такого рода лазеров специалисты могут выполнять сверхточную сварку и резку металлов, а также сверление и удаление тонкой пленки с поверхности различных материалов.

"С учеными Китая мы сотрудничаем в области лазерных технологий с 2007 года. Взаимодействие с КНР в области создания новейших технологий, компонентов и материалов для дисковых лазеров станет сильным стимулом для развития лазерной индустрии во всем мире", — сказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

В пресс-службе холдинга сообщили, что в настоящее время лазеры для обработки материалов демонстрируют максимальную динамику роста как на международном, так и на российском рынках. По данным Laser Markets Research, с 2008 по 2016 годы объем мирового рынка лазеров вырос с 6,57 до 10,408 миллиардов долларов. В прошлом году доля лазеров, используемых при обработке материалов, на глобальном рынке составила 39%. Российский лазерный рынок с 2008 по 2016 годы вырос в 6,13 раза: с 213 миллионов долларов до 1304,8 миллионов долларов.

Наибольший рост за это время показали лазеры для обработки материалов. В прошлом году на них пришелся 41% от общего объема рынка.