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РИА Наука
РИА Наука

Исследование Марса, нейрочат и робомедицина: какой станет Россия в будущем

15:1124.11.2017
(обновлено: 15:12 24.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРебенок у интерактивного стенда на выставке Россия, устремленная в будущее в Центральном Манеже в МосквеРебенок у интерактивного стенда на выставке Россия, устремленная в будущее в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Валерий Спиридонов. Выставка "Россия, устремленная в будущее", проходившая в московском Манеже с 5 по 22 ноября, с первых минут погружала в атмосферу новой реальности. Проект не оставил равнодушными не только взрослых, но и самых маленьких посетителей, которые увлеченно тестировали сенсорные и интерактивные столы, очки виртуальной реальности и с любопытством изучали роботов.

Экспозиция была представлена в 15 тематических павильонах по разным направлениям, например: космос, наука и образование, промышленность, здоровье, медицина, транспорт, энергетика, продукты питания, урбанистика, экология, информационные технологии и коммуникации и другие.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗал "Здоровье" выставки "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Зал "Здоровье" выставки "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве

Выставка дает возможность увидеть, как изменилась Россия с 2000 года, проследить за динамикой во всех сферах экономической и общественной жизни страны. Так, в специальном разделе "Шкала времени" продемонстрированы новейшие российские технические разработки.

Медицинская концепция будущего
© Fotolia / chagpg
Наномедицина: роботы внутри нас
Фильм "Вызовы будущего", который можно посмотреть в самом начале выставки, основан на прогнозах ведущих футурологов. Они предрекают, что грядущие изменения коснутся всех континентов и стран, но Россия сохранит и упрочит свои позиции во многих отраслях. А к 2050 году станет шестой в мире по уровню развития экономики.

Несмотря на технологическую направленность, в центре экспозиции — сам человек, его комфорт и качество жизни.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПосетители у стенда "Россия в XXI веке" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посетители у стенда "Россия в XXI веке" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве

Образ человека будущего

Отдельный павильон был посвящен духовному потенциалу людей, а также сохранению религиозных и семейных традиций. Каждый посетитель мог поучаствовать в формировании образа человека будущего. Для этого на экране с интерактивным опросником можно было выбрать главенствующие жизненные ценности. По итогам опроса победили: семья, мир, честность и порядочность.

Умное общение

Удалось протестировать виртуальный голосовой помощник от компании "Яндекс" — Алису. Она способна отвечать на разные вопросы, распознавать речь ребенка или иностранца, реагировать на произвольные фразы, поддерживать диалог и даже может пошутить. Уникальность Алисы — в возможности обучаться посредством использования нейронной сети. Подключить голосового помощника сейчас можно только в приложении "Яндекса" для мобильных телефонов.

Научный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке Сколково
© РИА Новости / Максим Блинов
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Квантовые технологии. В погоне за безопасностью

Впечатлила уникальная разработка — "Нейрочат", которая печатает тексты силой мысли. Изобретение представляет собой аппаратно-программный комплекс в виде шлема и призвано помогать инвалидам с нарушениями речи. Новинка уже тестируется на пациентах: к концу 2018 года планируется подключить к "Нейрочату" до 500 человек — они смогут общаться с врачами и семьей.

Семейный отдых

Грандиозный парк "Остров мечты" для семейного отдыха представили в рамках приоритетных проектов Москвы. Он будет включать 10 тематических зон со множеством аттракционов, пешеходные аллеи с фонтанами, ландшафтный парк, концертный зал, кинотеатр, гостиницу, детскую яхт-школу, рестораны и магазины.
"Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком развлечений в Европе и Азии и откроется уже в 2018 году. Ожидаемое число посетителей — до 10 миллионов человек в год.

Экология

Один из наиболее интересных проектов по сохранению природы презентовали старшеклассники. Разработанная ими система автономной очистки прудов уже применяется в Сочи и Анапе. Технология заключается в использовании бактерий для ускорения разложения органических соединений. Энергия от происходящих процессов преобразуется в электричество и накапливается в аккумуляторах. А с помощью установленных датчиков собираются данные об окружающей среде, которые затем отправляются в Гидрометцентр.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетители у стенда министерства природных ресурсов и экологии РФ на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетители у стенда министерства природных ресурсов и экологии РФ на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве

Военное дело

В промышленном зале была представлена модель военного костюма солдата будущего — "Ратник".

Сквозь огонь и взрывы: боевую экипировку Ратник проверили на прочность
© Ruptly
Сквозь огонь и взрывы: боевую экипировку "Ратник" проверили на прочность
Притом что сам костюм относительно легкий, в таком экзоскелете боец сможет переносить на себе до 200 килограммов.

"Ратник" защитит от экстремальных температур, выдержит выстрел из винтовки, сможет вырабатывать электричество при движении, а также зафиксирует данные о здоровье солдата, при необходимости введет нужное лекарство или пережмет рану. Шлем будет отображать данные о боевой цели на встроенном мониторе.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМакет перспективной боевой экипировки на выставке "Россия, устремленная в будущее"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Макет перспективной боевой экипировки на выставке "Россия, устремленная в будущее"

Транспорт

Проекты новых транспортных средств и дорожных магистралей были продемонстрированы в следующем зале.

Управление бионической рукой при помощи гарнитуры виртуальной реальности
© Fotolia / vchalup
Люди-киборги среди нас: эпоха сверхвозможностей
Особого внимания заслуживает брутальный дизайн тяжеловесного мотоцикла "Иж" от концерна "Калашников". Он весит 510 килограммов и имеет габариты 2900×940×1250 миллиметров. Байк способен развивать скорость до 250 километров в час, при этом до 100 он разгоняется за 3,5 секунды. Первая партия таких мотоциклов поступит в продажу в 2018 году.

Изменения коснутся и авиатранспорта. Так, компания "Аэрофлот" обещает сократить время полета. К примеру, перелет из Москвы до Владивостока или до Нью-Йорка займет всего три часа при скорости полета 2336 километров в час. А из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться всего за 20 минут. Правда, таких показателей компания планирует достичь только к 2070 году.

Также интересен проект беспилотных транспортных средств для грузоперевозок. Управление осуществляется при помощи интеллектуальных транспортных систем — "Автодор" и "ГЛОНАСС". По задумке авторов, колонна грузовиков должна следовать за ведущим автомобилем, которым будет управлять водитель. Цель проекта — обеспечение скоростного и безостановочного движения грузовых транспортных средств.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКонцепт тяжелого мотоцикла "Иж" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве

Космос и марсианская миссия

В разделе "Космос" были представлены на менее занимательные экспонаты — тренажер посадки на Луну, виртуальный аттракцион выхода космонавтов в открытый космос, а также макеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171.

Посетители делают селфи перед штаб-квартирой компании Apple в Купертино, Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Технотуризм — паломничество нового времени
В виде голограмм демонстрировались современные российские космические проекты "Спектр-М", "Электро-Л" и "Бумеранг".

"Спектр-М" — космическая обсерватория с диаметром главного зеркала телескопа в 10 метров, предназначенная для исследования объектов Вселенной в различных диапазонах спектра.

"Электро-Л" — космические аппараты геометеорологической станции "Электро". Они нацелены на получение, предварительную обработку снимков облачности и земной поверхности, а также распространение, обмен и передачу данных, в том числе гелиофизических. Осенью 2018 года планируется запуск еще одного спутника — "Электро-Л" № 3.

Комплекс "Бумеранг" является первым этапом опытно-конструкторской работы "Экспедиция-М" по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса.

"Бумеранг" предназначен для доставки образцов вещества с Фобоса на Землю. Миссия направится на Красную планету в 2024 году. Планируется доставить на Землю не менее 500 граммов марсианского грунта.

Робомедицина

В павильоне, посвященном медицине, зрители восхищались роботами-хирургами, которые проводили демонстрационную операцию на макетах. Проект представлен Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени А. И. Евдокимова, Московским государственным технологическим университетом "Станкин", Самарским государственным медицинским университетом и Российским национальным исследовательским университетом имени Н. И. Пирогова.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРоботический хирургический комплекс а выставке "Россия, устремленная в будущее" в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Роботический хирургический комплекс а выставке "Россия, устремленная в будущее" в Москве

 

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