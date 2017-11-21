Ученые рассказали, почему беременным нельзя спать на спине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Медики из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили связь между положением тела матери во время сна и риском мертворождения. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Специалисты провели анкетирование 1024 женщин, среди которых 291 пережила смерть ребенка в последнем триместре. Выяснилось, что беременность в 2,3 раза чаще прерывалась у тех, кто предпочитал спать на спине. Акушеры полагают, что эта поза ответственна за 3,7% случаев мертворождения.

По мнению авторов доклада, подобная статистика связана с тем, что сон на спине нарушает плацентарное кровообращение, в результате чего плод не получает достаточно кислорода.

"Нельзя ничего сделать с позой, в которой вы обнаруживаете себя, когда просыпаетесь, однако можно выбрать нужную позу, когда вы ложитесь спать", — цитирует одного из авторов доклада портал Science Alert.

Медик советует будущим мамам подкладывать под бок подушки, чтобы не перевернуться на спину, и следить за положением тела во время пробуждений ночью.