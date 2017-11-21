Самарские ученые разработали йогурт с длительным сроком хранения

САМАРА, 21 ноя — РИА Новости. Самарские ученые разработали "живой" йогурт со сроком хранения около месяца, ранее такой продукт хранился не более недели, сообщает пресс-служба Самарского государственного технического университета.

"Ученые разработали сублимированный йогурт, в котором лактобактерии сохраняются в живом состоянии в течение месяца… Однако исследования еще ведутся и реальный срок хранения может оказаться гораздо больше трех месяцев", — говорится в сообщении.

Срок хранения в холодильнике "живого" йогурта, который не содержит консервантов, составляет около недели. С помощью консервантов он может быть увеличен до месяца.

По информации пресс-службы вуза, процесс приготовления "живого" йогурта самарскими учеными не требует добавления каких-либо веществ и не меняет исходный состав продукта. Для получения продукта специалисты университета сначала замораживают смесь в сушилке при температуре 70 градусов в условиях вакуума. Затем из смеси выпаривают всю воду, пока та находится в состоянии льда: при сублимации важно избавиться от влаги в продукте, минуя жидкую фазу.

При хранении йогурта в течение одного месяца в условиях доступа кислорода и света количество лактобактерий не изменяется, отметили в вузе. По словам ученых, число микроорганизмов в исходной смеси остается прежним, как после сублимационной сушки, так и в течение всего срока годности. Процесс сублимации не влияет на вкусовые качества и при этом увеличивает срок годности, а хранение и приготовление не доставят хлопот потребителям.

"Сублимированный йогурт на завтрак или как перекус между тренировками: достаточно будет просто добавить воды и размешать. Возможно, следующим шагом станет использование такого йогурта не только при рутинных приемах пищи, но и в оригинальных кулинарных рецептах и в дальнейшем — даже в меню космонавтов", — говорится в сообщении.