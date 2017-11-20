Крым переживает "золотой век" развития археологии, считают в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крым переживает "золотой век" развития археологии, раскопки таких масштабов на полуострове еще не проводились, сообщил заместитель председателя госкомитета крымского правительства по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин.

"Тенденция с 2014 года традиционная, археология переживает в Крыму бум. Мы между собой говорим, что сегодня "золотой век" крымской археологии. Это связано с крупными проектами, которые реализуются в Крыму. Когда-то что-то подобное было при строительстве Северо-крымского канала (в 1961—1971 годах), хотя сейчас масштабы более крупные, связанные с огромными инфраструктурными проектами", — сказал журналистам Зарубин.

По его словам, на сегодня Министерством культуры РФ выдано 124 открытых листа на археологические раскопки на территории республики.

"Это очень много. Если мы сравним с периодом до 2014 года, то там разговор шел от 20 до 40 открытых листов. 124 как видите – огромное количество. Открытий достаточно много, музейные фонды Крыма активно пополняются. Находки все хранятся в Крыму, пополняя наши крымские коллекции, никто их никуда не вывозит", – подчеркнул Зарубин.

По его словам, к раскопкам на полуострове привлекаются не только крымские археологии, но и из других российских регионов.

В свою очередь директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко заявил, что объем археологических работ с каждым годом только увеличивается.

"Безусловно, крымская археология переживает "золотой свой век". Объем работы гигантский и не сравним ни с чем, даже в советские времена он был, конечно, меньше и не сравним с тем объемом, который был до 2014 года", — сказал Майко.