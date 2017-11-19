В Крыму нашли древнегреческую могилу ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. В Евпатории на одном из пляжей обнаружили древнегреческую плитовую могилу, археологи предполагают, что это захоронение ребенка, сообщила заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина.

Находку обнаружил случайный прохожий, который увидел в песке одного из центральных пляжей города край большой каменной плиты. После чего сообщил археологам. Более тщательное обследование установило, что речь идет о рукотворном каменном ящике длиной 1,2 метра.

"Обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV – начала III века до нашей эры", — приводит слова Дубининой пресс-служба городского совета Евпатории.

По мнению специалистов, могила относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории.

В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

"Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки", – подчеркнула Дубинина.

Археологи предполагают, что это было захоронение ребенка. Необычность находки еще и в том, что в этом районе ранее не находили ничего подобного. Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, поэтому возможно, что новые артефакты находятся под водой.

Ранее подобные находки в Евпатории были сделаны в конце 70-х годов прошлого века.

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