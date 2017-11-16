ДУБАЙ, 16 ноя — РИА Новости. Задача адаптировать украинский спутник "Лыбидь" под запуск на российской ракете-носителе "Протон", а не на украинском "Зените", пока не ставилась, заявил РИА Новости в четверг гендиректор ИСС имени М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов.

Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление "Зенита", который должен вывести спутник на орбиту.

В космическом агентстве Украины при этом заявляли, что рассчитают провести пуск до конца этого года. Сейчас "Лыбидь" находится на хранении в ИСС.

"Пока задача адаптации спутника "Лыбидь" под запуск на российском "Протоне", а не на украинском "Зените", не стоит. Поэтому никакие исходные данные (расчетно-динамическую схему) для адаптации КА на иной, кроме "Зенита", носитель мы в ГКНПЦ имени Хруничева не передавали", — заявил Тестоедов в ходе выставки Dubai Airshow 2017.

По его словам, если такое решение будет принято, то необходимо будет определить, насколько наземная экспериментальная отработка в части механических испытаний, проведенная на ракету "Зенит", соответствует нагрузкам другого носителя.

"Если все соответствует и не надо переиспытывать спутник, то тогда мы можем выдать по требованию генерального заказчика необходимые исходные данные", — сказал гендиректор предприятия-изготовителя спутника.

"Обычно адаптация занимает от нескольких месяцев до года, поэтому этот процесс — небезболезненный по времени", — уточнил Тестоедов.

При этом он подчеркнул, что его компания, "фактически, не работает с Украиной". "Спутник заказан канадской компанией MDA для украинского потребителя. У нас контакты и контракты только с канадской стороной", — напомнил Тестоедов.

"Лыбидь" — геостационарный телекоммуникационный спутник, предназначенный для формирования национальной системы спутниковой связи Украины. Основной подрядчик и разработчик полезной нагрузки КА — канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. В ответственности ИСС — спутниковая платформа, конструкция модуля полезной нагрузки, испытания, доставка КА на космодром, участие в предпусковых работах, управление спутником в начале эксплуатации, орбитальные испытания платформы.

Ракеты "Зенит" не производятся с 2014 года. Единственная оставшаяся на космодроме Байконур ракета предназначена для запуска ангольского спутника связи AngoSat-1, запланированного на 7 декабря этого года.