"Хаббл" сфотографировал уникальную "однорукую" галактику

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крайне необычной галактики NGC 4625, имеющей не четыре или два, а всего один спиральный рукав, сообщает сайт космического телескопа.

Как сегодня считают астрономы и космологи, Вселенная содержит в себе примерно равное количество эллиптических и спиральных галактик, заметно различающихся не только своей формой, но и историей формирования и тем, какие типы звезд в них обитают и формируются.

В отличие от достаточно однообразных эллиптических галактик, спиральные галактики выглядят очень пестро. Они могут обладать как двумя, так и четырьмя или еще большим числом "рукавов" в их центре может присутствовать так называемая перемычка, особая плотная группа звезд, и сама форма спиралей может достаточно сильно различаться.

Одним из самых необычных "звездных мегаполисов" такого рода, как рассказывает научная команда "Хаббла", является галактика NGC 4625, расположенная в созвездии Гончих Псов на расстоянии в 30 миллионов световых лет от Земли.

Эта достаточно крупная спиральная галактика имеет одну крайне странную особенность – у нее есть только один спиральный рукав. Причиной этого, как показывают снимки, полученные "Хабблом" в ультафиолете, является то, что в недавнем прошлом эта галактика столкнулась с каким-то другим объектом, который "оторвал" вторую спираль и породил мощную вспышку звездообразования на окраинах NGC 4625.

"Виновником" этого космического "ДТП", как считают астрономы, является карликовая галактика NGC 4618, спутник "однорукой" NGC 4625. В пользу этого говорит то, что окраины карликовой галактики в недавнем прошлом взаимодействовали с ее более крупной соседкой, однако не все ученые согласны сегодня с подобной гипотезой.

Сейчас, как отмечают астрономы, "украденные" рукава постепенно восстанавливаются — внутри них начали массово формироваться новые звезды. В ближайшие несколько десятков миллионов лет "однорукая" NGC 4625 потеряет свою необычную форму и превратится в обычную спиральную галактику с двумя рукавами.

Наблюдения за этим процессом, по словам ученых, дадут нам уникальный шанс проследить за тем, как формировался Млечный Путь и другие спиральные галактики, и понять, при каких условиях они могут превращаться в эллиптические галактики, как сегодня считают некоторые астрономы.