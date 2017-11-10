Ученые раскрыли загадку найденных на побережье Испании "надутых" дельфинов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ветеринары из испанского Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария узнали причину гибели двух серых дельфинов, в крови и мозге которых были обнаружены пузырьки газа. Об этом сообщает Nature.com.

Истекающие кровью млекопитающие были найдены у побережья Канарских островов. Тела дельфинов были покрыты ранами от щупальцев кальмаров. При этом в крови и внутренних органах погибших животных, в том числе в печени, легких и даже мозге, были обнаружены крупные пузырьки газа, что характерно для декомпрессионной болезни — ее также называют "болезнью водолазов".

Это заболевание возникает при быстрой смене давления, например при подъеме с глубины к поверхности воды. Оно нехарактерно для морских обитателей и встречается, прежде всего, у людей, что привело ученых в замешательство.

После вскрытия исследователи обнаружили в желудках у дельфинов двух почти нетронутых и непереваренных летающих кальмаров. Пищевод одного из дельфинов, в который забрались щупальца кальмара, был поврежден многочисленными ранами: судя по всему, моллюск пытался выбраться из желудка млекопитающего.

Проанализировав многочисленные образцы тканей погибших дельфинов, ученые пришли к выводу, что убила пару млекопитающих все же декомпрессионная болезнь. Схватка с кальмарами просто завершила "смертельную операцию" заболевания. Дельфинам, которых кальмары буквально атаковали изнутри, пришлось быстро плавать, резко нырять и подниматься к поверхности воды – все это спровоцировало смертельную газовую эмболию.