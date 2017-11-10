Ямал в 2018 году увеличит на 19% финансирование научных исследований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2018 году увеличит финансирование научных исследований на 19% по сравнению с 2017 годом — до 83 миллионов рублей, сообщает в пятницу правительство региона.

"В 2018 году на проведение научных исследований арктический регион направит 83 миллиона рублей, что на 13 миллионов больше, чем в этом году", — говорится в сообщении. В плане научных работ – экологический мониторинг, геокриологические исследования, изучение состояния окружающей среды, а также исследования в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера, древней и средневековой истории региона.

В следующем году будет проведена геоботаническая оценка оленьих пастбищ в тундровой зоне Приуральского района. В этом году — впервые с середины 1980-х годов — большая команда ученых изучила состояние оленьих пастбищ Ямальского и Тазовского районов. Выявлены обширные участки угнетенных оленьих пастбищ, особенно на Гыданском полуострове. В настоящее время проводится камеральная обработка материалов. Окончательные результаты исследования и выводы будут представлены в декабре в Салехарде.

Геокриологический мониторинг – следующее важное направление научных работ в 2018 году. Также Научный центр изучения Арктики вышел с инициативой создания системы мониторинга за несущей способностью грунтов в населенных пунктах округа.

"Одна из главных задач, стоящих сегодня перед нами, – централизация и координация научных исследований. Нет единой программы научных работ в Арктике, что является большим недостатком. Огромное количество академических институтов, вузов, отраслевых научных организаций проводят исследования, не состыковывая свои научные планы друг с другом. Это приводит к дублированию научных исследований, ненужным затратам. Поэтому мы предлагаем на примере нашего региона создать единый план научных исследований и экспедиций, что позволит выработать единые подходы в изучении Арктики", — цитируются в сообщении слова директора департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексея Титовского.

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