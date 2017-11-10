Совфед примет активное участие в разработке нового закона о науке

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сенаторы намерены принять активное участие в разработке нового закона о науке, необходимость которого, по мнению экспертов, давно назрела, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что во время недавней встречи руководства палаты с главой РАН Александром Сергеевым, ученый высказал мнение, что опыт, накопленный после реорганизации академии, говорит о необходимости внесения корректив в федеральный закон, регулирующий деятельность научных учреждений страны.

"Речь идет о повышении статуса РАН, налаживании более четкого и эффективного взаимодействия академии и Федерального агентства научных организаций", — написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в пятницу.

По ее словам, глава РАН высказался также за создание представительств академии в регионах, где есть академические институты. "Эти и другие вопросы, поставленные в ходе встречи, будут рассмотрены профильными комитетами нашей палаты", — отметила спикер.

"Как отмечалось в ряде выступлений, в целом назрел вопрос о подготовке и принятии нового закона о науке. Ведь действующему закону более 20 лет, и, с учетом стремительно меняющегося мира, он уже весь "заштопан" поправками", — подчеркнула политик.

По ее словам, предстоит выстраивание новой правовой системы регулирования научной деятельности, органично сочетающей должную степень автономии научных организаций и государственное управление ими, самостоятельность в выборе тем исследований и учет потребностей социально-экономического и технологического развития страны.

"Разумеется, Совет Федерации примет в этой работе самое активное участие", — заключила Матвиенко.