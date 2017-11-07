Житель турецкой провинции нашел в своем саду ликийскую гробницу

АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Житель города Демре турецкой провинции Анталья Нури Бильгич во время работ по обустройству своего сада обнаружил на глубине около четырех метров скальную гробницу ликийского типа, сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что сотрудники музея ликийских цивилизаций, которые были приглашены на место находки, выяснили, что гробница была сооружена в четвертом веке до нашей эры. Двухэтажное сооружение высотой 5 метров относится к той же эпохе, что и скальные гробницы, расположенные недалеко от античного города Мира, популярного среди отдыхающих в Анталье туристов. Предполагается, что гробница была разграблена в древности и затоплена в результате выхода из берегов реки Демре.

Представители музея сообщили, что раскопки вокруг гробницы будут продолжены, так как есть предположение, что в этом районе находятся и другие гробницы. По словам Бильгича, он выполнил свой гражданский долг, прекратив строительные работы и поставив жандармерию в известность об исторической находке.

Ликия — в древности страна на юге Малой Азии, находилась на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла.

На протяжении первого тысячелетии до н. э. отличалась самобытной культурой: языком, письменностью, архитектурой. Была завоевана последовательно персами, Александром Великим, римлянами и турками. Длительно сохраняла автономию, входя в состав античных империй.