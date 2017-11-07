На Землю могут упасть обломки китайской космической станции, заявили ученые

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Обломки первой китайской орбитальной лаборатории "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") могут упасть на Землю в 2018 году, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Тем не менее международные эксперты будут следить за падением станции. В ЕКА уже определили границы, в которых могут оказаться обломки "Тяньгун-1". В частности, зона риска включает в себя территорию некоторых европейских стран.
В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на два с половиной года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако позднее прогнозы предсказывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.
На смену Tiangong-1 с китайского космодрома Цзюцюань 15 сентября 2016 года был осуществлен запуск второй научной лаборатории Tiangong-2, или "Небесный дворец —2". Главными задачами "Тяньгун-2" должны стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.