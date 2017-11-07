На Землю могут упасть обломки китайской космической станции, заявили ученые

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Обломки первой китайской орбитальной лаборатории "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") могут упасть на Землю в 2018 году, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

"В начале следующего года необитаемая китайская космическая станция Tiangong-1, как ожидается, войдет в атмосферу после прекращения своей функциональной жизни. Ожидается, что большая часть корабля должна будет сгореть", — отмечают в ЕКА.

Тем не менее международные эксперты будут следить за падением станции. В ЕКА уже определили границы, в которых могут оказаться обломки "Тяньгун-1". В частности, зона риска включает в себя территорию некоторых европейских стран.

В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на два с половиной года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако позднее прогнозы предсказывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.

Запуск Tiangong-1 состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 "Чанчжэн-2FT1" ("Великий поход-2F") с китайского космодрома Цзюцюань. Таким образом, Китай стал третьей державой после России и США, построившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей Shenzhou, причем как в грузовом, так и в пилотируемых вариантах. "Небесный дворец" за время его работы на орбите посещали китайские космонавты, в том числе и две женщины.

На смену Tiangong-1 с китайского космодрома Цзюцюань 15 сентября 2016 года был осуществлен запуск второй научной лаборатории Tiangong-2, или "Небесный дворец —2". Главными задачами "Тяньгун-2" должны стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.