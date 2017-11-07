РАН создаст в Алтайском крае свое первое региональное представительство

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская академия наук создаст в Алтайском крае свое первое представительство в регионах РФ, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев по итогам встречи с губернатором региона Александром Карлиным.

"Это будет первое представительство Российской академии наук в регионах России. Очень важно, что это представительство создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов", — сказал Сергеев.

"Для РАН это чрезвычайно важно, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть", — добавил он.

Сергеев отметил, что в Алтайском крае накоплен значительный научный потенциал, работают институты по многим направлениям исследований. Глава РАН также указал на основные "точки роста" краевой экономики.

"Это регион, в котором очень сильно представлено сельское хозяйство — 6,5 миллионов гектаров пахотных земель. Это наша огромная "житница". Кроме того, мы с удовольствием едим алтайские сыры — в регионе значительно развито животноводство", — сказал Сергеев. Глава РАН отметил, что Академия наук и Алтайский край будут развивать проекты по производству экологически чистых продуктов.

Для развития сельского хозяйства в Алтайском крае возможно и применение беспилотных летательных аппаратов, здесь тоже можно обсуждать сотрудничество РАН и региона, сообщил Сергеев. Среди других крупных направлений партнерства — химия и машиностроение, добавил он.

Карлин выразил признательность Сергееву за "оперативное и доброжелательное реагирование" на инициативу региона о создании представительства РАН. По словам губернатора, научный потенциал Алтайского края требуется реализовывать более эффективно, координируя исследования и внедряя их результаты в практику для достижения социально-экономического эффекта.