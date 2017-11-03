Ученые выяснили, как гормоны влияют на сексуальные предпочтения женщин

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Широко распространено мнение о том, что в "фертильные дни" женщин больше всего привлекают мужчины с маскулинными чертами лица, однако это может оказаться неправдой, пишет журнал Science.

К такому выводу группа шотландских и американских ученых пришла после эксперимента с прототипами мужских лиц, выполненными на компьютере. Специалисты взяли 50 фотографий молодых людей, сделали на их основе две модели — "мужественную" (крупные скулы и челюсть) и "женственную" — и попросили 600 гетеросексуальных женщин оценить их привлекательность как для "любовной интрижки", так и для долгосрочных отношений. У участниц также взяли образцы слюны для определения уровня половых гормонов эстрадиола и тестостерона.

Опыт показал, что гормональный фон не оказал значительного влияния на выбор женщин. Ученые также не нашли доказательств предположению, что использование противозачаточных средств приводит к выбору более женоподобного партнера.

В то же время ученые подчеркивают, что женщины действительно чаще выбирали более мужественно выглядящих партнеров, в особенности, если речь шла о контакте на одну ночь. Это, как считают специалисты, связано не только с тем, что маскулинные черты лица указывают на генетическую ценность самца, но и с бытующим мнением о том, что мужчины с подобными характеристиками менее склонны искать партнера для долгосрочных отношений.