Главное зеркало телескопа в КЧР модернизировано на предприятии "Швабе"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга Швабе (входит в Госкорпорацию Ростех) модернизировали 42-тонное главное зеркало установленного в Карачаево-Черкессии Большого телескопа азимутального (БТА), являющегося на сегодняшний день крупнейшим телескопом в Евразии, сообщает пресс-служба холдинга.

"Модернизация шестиметрового зеркала происходила в интересах Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая обеспечивает непрерывную работу телескопа по заявкам российских и зарубежных ученых", — говорится в пресс-релизе.

Телескоп был построен в 1975 году и за тридцатилетний период эксплуатации поверхностный слой зеркала повредился, что привело к ухудшению его отражающей способности. Работы были выполнены с применением уникальной технологии по нанометрической обработке астрозеркал.

"Достигнутое качество поверхности зеркала увеличивает разрешающую способность телескопа примерно на 30%, при наилучших атмосферных условиях, и позволяет изучать в других галактиках места, где наиболее вероятно зарождение жизни", — отмечает пресс-служба РОСТЕХа.

По словам генерального директора ЛЗОС Александра Игнатова, в настоящее время монолитные зеркала подобных габаритов уже не производятся, а в основном, применяются тонкие или составные зеркала.

"В ходе модернизации с поверхности зеркала методом фрезерования был удален верхний слой толщиной 8 миллиметров, в результате чего оно вернулось в идеальное состояние. Специально для доставки столь уникальной оптики из Карачево-Черкессии и обратно специалисты предприятия разработали и изготовили транспортировочный контейнер и грузозахватное устройство. Многие расчеты производились впервые, в общей сложности работы над зеркалом велись шесть лет", — сказал Игнатов.