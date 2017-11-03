Глава РАН рассказал о будущем области астрофизических измерений

ЛЫТКАРИНО (Московская область), 3 ноя — РИА Новости. Будущее астрофизических измерений за созданием сегментированных зеркал для телескопов, которые можно собирать из огромного количества мелких зеркал, заявил РИА Новости в пятницу глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Если говорить о будущем, понятно, что чем больше размер зеркала, тем меньшие объекты и объекты с меньшим свечением мы можем наблюдать. Наверное, следующий шаг, следующий инструмент будет на пути такого, сегментированного зеркала", — сказал он.

По его словам, ученым предстоит решить вопросы крепления мелких зеркал и отработать технологии управления их положением для обеспечения нужных характеристик.

"Можно делать зеркала меньшего размера, их позиционировать и управлять ими, постоянно поддерживая в целом такие же оптические характеристики, как одно большое зеркало. Там вы можете бесконечное количество зеркал в принципе ставить. Вопрос, как они будут крепиться, но современное развитие компьютерных технологий позволяет говорить о том, что вы многими тысячами таких зеркал можете синхронно управлять и добиваться того, чтобы они работали на прием оптического излучения так, как это делает одно сплошное зеркало", — добавил Сергеев.

Самое большое оптическое зеркало установлено в обсерватории в Чили, его диаметр составляет порядка 10 метров. Самое большое в Европе зеркало диаметром шесть метров недавно модернизировали и передали Российской академии наук. Оно предназначено для установки на БТА — большой телескоп азимутальный Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии.