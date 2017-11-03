Глава РАН рассказал о сфере обработки изделий для астрофизических измерений

ЛЫТКАРИНО (Московская область), 3 ноя — РИА Новости. Россия возвращает себе позиции в области обработки изделий для астрофизических измерений, заявил РИА Новости в пятницу глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Возвращаем себе позиции, можем конкурировать за научные результаты", — сказал он о модернизированном зеркале для телескопа БТА Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии.

Зеркало эксплуатировалось в составе обсерватории с 1975 по 1979 год, а после этого, по словам главы РАН, "фактически лежало на складе". Его модернизировали на Лыткаринском заводе оптического стекла и передали Академии наук 3 ноября.

При этом, по словам Сергеева, модернизированное зеркало, хоть и не является самым большим в мире, но все равно обладает внушительным диаметром, достаточным для того, чтобы говорить о возросших возможностях российской промышленности.

Основанная в 1966 году Специальная астрофизическая обсерватория в Карачаево-Черкесии является крупнейшим в России астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной. В арсенале обсерватории находится шестиметровый оптический рефлектор БТА.

БТА ("большой телескоп азимутальный") — крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала 6 метров.