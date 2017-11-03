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РИА Наука
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Ученые выяснили, почему человек никогда не задыхается во сне

11:4703.11.2017
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© Fotolia / milatasСпящий мужчинаСпящий мужчина
© Fotolia / milatas

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Человек никогда не умирает во сне из-за недостатка воздуха и просыпается при появлении угрозы для его жизни благодаря наличию в его мозге особой группы нейронов, постоянно замеряющей уровень СО2 в крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

По текущим оценкам ВОЗ, примерно 6% взрослых и 2% детей страдает от апноэ – частичного или полного прекращения дыхания, связанного с тем, что их дыхательные пути сужаются или деформируются во время сна. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но люди фактически никогда не умирают от подобных проблем.

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© Fotolia / Minerva Studio
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"Когда человеку с апноэ начинает не хватать кислорода, он просыпается, начинает дышать и опять засыпает, и этот цикл может повторяться по несколько сотен раз за ночь, из-за чего такой больной никогда не может по-настоящему заснуть. Утром он, скорее всего, даже и не вспомнит, что ему не удалось нормально поспать, но при этом он будет чувствовать себя сильно уставшим", — рассказывает Клиффорд Сейпер (Clifford Saper) из Гарварда (США).

Сейпер и его коллеги выяснили, какая часть мозга отвечает за подобные "экстренные пробуждения" и научились управлять ее работой, экспериментируя на мышах, живших в клетках, уровень кислорода и СО2 в которых можно было гибко менять.

Наблюдая за работой нервной системы этих грызунов во время сна, ученые обнаружили, что на недостаток кислорода и повышение концентрации СО2 в крови реагировала одна особая зона в их мозге, так называемое парабрахиальное ядро.

Выделив те клетки, которые реагировали на углекислоту и "включали" остальные части мозга, ученые обработали их специальным ретровирусом, который вставил в них гены, заставлявшие эти нейроны принудительно "включаться" при облучении импульсами синего лазера, или же отключаться при "обстреле" желтым или оранжевым светом.

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© Flickr / Jonathan_W
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Как показали дальнейшие опыты, принудительное включение этих клеток действительно заставляло грызуна просыпаться и лишало его сна даже при нормальном количестве кислорода в их клетках и при отсутствии проблем с дыханием, а их отключение заставляло их заснуть при критически высоких концентрациях СО2, что могло убить мышь в том случае, если бы ученые не вернули состав воздуха в норму.

Дальнейшее изучение этих нейронов и цепочек, к которым они подключены, как надеются биологи, поможет нам создать лекарства от апноэ и других нарушений сна, связанных с дыханием, и понять, как работают другие части мозга, связанные со сном и бодрствованием.

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