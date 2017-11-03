Элементы парфюма: почему духи невозможно сделать дома

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. История духов насчитывает века — за это время их состав претерпевал радикальные изменения. В современной парфюмерии используется огромное количество компонентов, словно слоями формирующих особый запах, раскрывающийся индивидуально на коже каждого человека.

Изготовление содержимого маленького флакончика требует специального оборудования и довольно большого количества сырья. Оно может иметь как натуральное (растительное или животное), так и химическое происхождение. Например, состав таких знаменитых духов, как Chanel № 5, включает 80 компонентов. Некоторые из них входят в состав множества ароматных композиций.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Некоторые компоненты духов Chanel №5 © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Некоторые компоненты духов Chanel №5

Конечно, наиболее ценными считаются природные компоненты. Извлеченные из растений концентраты пахучего летучего вещества называют эфирными маслами. Когда мы чистим апельсин или грейпфрут (особенно руками), можно заметить в воздухе крохотнейшие капельки — это и есть те самые ароматические вещества.

Эфирные масла содержатся в листьях, коре, цветах и корнях растений. В составе духов Chanel № 5 присутствуют три эфирных масла — нероли, ветивера и иланг-иланга. Они извлечены из цветков апельсина, корней ветивера и цветков иланг-иланга. Наиболее популярным промышленным способом получения эфирных масел является экстракция — она подходит даже для растений, не переносящих высокие температуры. Состоит процесс из двух этапов — извлечения компонентов из растительного сырья и удаления растворителя (чаще всего в этой роли используется этиловый спирт).

Части растений помещают в стойки в герметичных резервуарах, которые могут быть связаны друг с другом в ряд. На одном конце находится резервуар, содержащий жидкий растворитель, а на другом — вакуумный дистиллятор. Жидкий растворитель медленно просачивается сквозь цветы, растворяя эфирные масла. Он разделяет смеси жидких веществ на основе различной температуры кипения компонентов в вакууме. Таким образом растворитель отделяют для последующего использования и в результате получают полутвердое ароматное вещество под названием "конкрет". Он содержит эфирное масло, жиры и воскообразные вещества.

Его подвергают интенсивному встряхиванию в спирте, чтобы удалить растительные воски. Конечный продукт называют "абсолю" или абсолютное масло, и его количество крайне мало по сравнению с массой исходного продукта. Например, для производства литра жасминового масла требуется 750 килограммов цветков!

Растительные компоненты чаще всего служат базой для построения аромата, однако современные духи немыслимы без "животных" добавок, например амбры или мускуса. Но, конечно, намного дешевле и проще использовать вещества искусственного происхождения, которые имеют удивительно естественные ароматы.

Например, в составе Chanel № 5 бензоловый спирт имеет легкий запах жасмина, а бензилсалицилат — бальзамический. Некоторые вещества можно получить из натуральных источников или синтезировать в лаборатории — отличия не будет. Скажем, альдегид, обладающий запахом свежести, можно добыть из эфирного масла корицы, а можно собрать и в лаборатории, причем несколькими способами. Именно в духах Chanel № 5 эта альдегидная композиция получила мировое признание.

© Алина Полянина Химические реакции, протекающие при синтезе ароматических соединений © Алина Полянина Химические реакции, протекающие при синтезе ароматических соединений

Парфюмерная композиция из разных ароматов и их фиксаторов служит лишь основой духов. Состав жидкости во флаконе включает в себя еще спирт и воду. Все эти компоненты заливаются в герметичную емкость, перемешиваются автоматическим миксером и выдерживаются на протяжении нескольких недель. За это время духи созревают, и их разливают по флаконам.

Таким образом, в композицию духов входят вещества, получение которых в домашних условиях просто невозможно. Впрочем, никто не мешает сделать собственный парфюм на основе готовых эфирных масел и спирта, и даже капнуть туда каплю купленного мускуса. Минусом домашнего парфюма станет отсутствие баланса, над которым в крупных фирмах работают мастера, имеющие специальное образование и уникальное чутье.