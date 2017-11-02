Самарские ученые представили проект спутника "АИСТ" нового поколения

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Самарские ученые представили проект малого космического аппарата (МКА) "АИСТ" нового поколения, говорится в сообщении Самарского университета имени Королева.

"Молодые ученые Самарского университета завершили предэскизное проектирование оптико-электронного МКА "АИСТ-3". Он должен стать продолжением серии малых космических аппаратов семейства "АИСТ", созданных в партнерстве с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" в 2008-2016 годах", — поясняется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе вуза, проект спутника представили на международном практикуме ООН, который проходит в Самаре. Основное назначение космического аппарата "АИСТ-3" – дистанционное зондирование Земли с помощью современного оптико-электронного комплекса микро-класса "Скворец", разработкой занимается зеленоградский филиал РКЦ "Прогресс".

Предполагается, что этот комплекс сможет обеспечить разрешение снимков 1,2 и 1,3 метра в оптическом диапазоне с полосой захвата 8-10 километров. Сейчас определен проектный облик и компоновка МКА "АИСТ-3", предложен состав целевой и бортовой аппаратуры. Масса аппарата составляет всего 170 килограммов, что является его весомым преимуществом среди МКА такого класса, добавили в Самарском университете.

По информации вуза, будущий космический аппарат предназначен не только для дистанционного зондирования Земли, но и для проведения научных экспериментов. Новый проект ученых может стать базой для создания современного космического аппарата мирового уровня, уверены в вузе.

"Первые "АИСТы" были рассчитаны на работу в космосе в течение трех лет, однако сегодня срок работы двух этих аппаратов уже превысил четыре с половиной года. Эксплуатация подтвердила обоснованность принятых конструктивных решений и доказала, что "АИСТ" — надежная и универсальная платформа, на базе которой может быть создана линейка недорогих аппаратов для технологических и биологических экспериментов", — отметил руководитель НОЦ "Аэрокосмическая техника и технологии" Иван Ткаченко, слова которого приводятся в сообщении.

Предыдущая модель, спутник "Аист-2Д", была разработана в рамках комплексного проекта АО "РКЦ "Прогресс" и Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ). Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли, кроме того, он имеет на борту комплекс научной и научно-технологической аппаратуры, разработанный самарскими учеными. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 стартовала 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный.