Ночные линзы: вечером надел, утром прозрел

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Люди, обладающие не идеальным зрением и не имеющие возможности сделать операцию для его коррекции, вынуждены пользоваться очками или линзами. Однако первые причиняют определенные неудобства при ношении, изменяют внешность и могут сломаться. Вторые требуют ежедневного ухода, определенных правил надевания и ношения, нередко вызывают дискомфорт, а также не терпят попадания воды.

Но есть и третий вариант коррекции зрения, подходящий для тех, кто не готов мириться с недостатками очков и линз, — это ночные линзы. Идея "корсета" для глаз зародилась более пятидесяти лет назад, но лишь в конце XX века ее довели до возможности практического применения.

Чтобы разобраться в том, как работает этот "корсет", сначала рассмотрим устройство глаза. Он работает подобно системе оптических линз. Сначала луч света попадает на роговицу, которая слегка преломляет его, так как мышцы радужки контролируют размер зрачка в зависимости от яркости света. Свет через зрачок попадает на хрусталик. Это прозрачная и эластичная линза, которая снова преломляет и проводит свет к сетчатке. Она, в свою очередь, преобразует световой поток в импульсы, поступающие в мозг по зрительному нерву. А мозг трансформирует данные сигналы в изображение. Мышцы, расположенные вокруг хрусталика, позволяют ему менять свою форму, за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом

На зрение человека влияет форма глазного яблока. Сначала оно растет вместе с ребенком, затем его размер долгое время остается на одном уровне, и к старости глазное яблоко сжимается — в этом заключается причина возрастной дальнозоркости. Все эти процессы обусловлены постепенным уплотнением хрусталика. Но иногда глазное яблоко деформируется "не по плану", слишком сильно удлиняясь, и это заболевание называется миопией. Фокус зрения меняется вследствие неправильных условий преломления, и в итоге человек видит предметы расплывчатыми.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Иллюстрация различий в строении глаза человека с хорошим и плохим зрением © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Иллюстрация различий в строении глаза человека с хорошим и плохим зрением

При близорукости фокус изображения находится перед сетчаткой. Получается, для коррекции зрения необходимо изменить фокус, сместить точку, где преломляются лучи, к правильному месту. Линзы для коррекции зрения давят на верхний, поверхностный слой роговицы, утолщая его по краям, но делая более плоским в центре. Таким образом, фокус смещается к сетчатке, и зрение улучшается. Преломляющая сила роговицы меняется на необходимую величину, поэтому линзы изготавливаются строго под заказ. После снятия линзы роговица сохраняет форму в течение дня, следовательно, свет фокусируется на сетчатке, и человек видит четко.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Коррекция формы глазного яблока с помощью линзы © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Коррекция формы глазного яблока с помощью линзы

Для людей, страдающих дальнозоркостью, использование корректирующих линз ограничено. При старческой дальнозоркости их применение противопоказано, так как приводит к прогрессированию заболевания. При дальнозоркости глазное яблоко сжимается, а использование ночных линз только усиливает этот процесс.

К недостаткам данного метода коррекции зрения относят долгий и многоэтапный подбор необходимой формы линз, а также ощущение инородного тела на глазу, с которым чувствительным людям не очень легко уснуть. Существует ряд противопоказаний и возможных осложнений (особенно при неаккуратной эксплуатации). Но в то же время это настоящее спасение для людей с плохим зрением, чей род деятельности не допускает ношения обычных линз и очков.