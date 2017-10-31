В РАН планируют открыть представительства в регионах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) планирует открыть представительства во всех регионах РФ, где есть академические научные институты, заявил глава академии Александр Сергеев.

"Мы изо всех сил хотим восстановить региональное влияние Российской академии наук. Уже сейчас мы хотим во всех регионах, где представлены академические институты, завести свои представительства. Небольшие, два-три человека", — сказал Сергеев в ходе встречи с членами Совета Федерации.

По его словам, у РАН есть три региональных отделения: Сибирское, Дальневосточное и Уральское. Однако академия почти потеряла свое влияние на регионы, так как региональные научные институты отданы в ведение Федерального агентства научных организаций.

"Региональные отделения тоже лишены каналов влияния. Все равно при возникновении каких-то ситуаций вопрос идет к нам в Академию наук", — пояснил Сергеев.

Как добавил глава академии, эти представительства станут "государевым оком", которое будет смотреть, как в регионах делается наука: с одной стороны, в интересах фундаментальных исследований, с другой — в интересах регионов.