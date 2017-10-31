В РАН планируют открыть представительства в регионах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) планирует открыть представительства во всех регионах РФ, где есть академические научные институты, заявил глава академии Александр Сергеев.
По его словам, у РАН есть три региональных отделения: Сибирское, Дальневосточное и Уральское. Однако академия почти потеряла свое влияние на регионы, так как региональные научные институты отданы в ведение Федерального агентства научных организаций.
Как добавил глава академии, эти представительства станут "государевым оком", которое будет смотреть, как в регионах делается наука: с одной стороны, в интересах фундаментальных исследований, с другой — в интересах регионов.