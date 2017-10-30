В Самаре стартовал космический практикум ООН с участием 42 стран

САМАРА, 30 окт — РИА Новости. Космический практикум ООН с участием 42 стран стартовал в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.
По информации пресс-службы вуза, предложения, высказанные в ходе работы практикума, лягут в основу резолюции для проведения четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50.
Как сообщила директор управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта Ди Пиппо, во время проведения практикума в первую очередь будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к конференции UNISPACE+50, которая состоится в июне 2018 года в Вене. Предстоящая конференция в Австрии будет посвящена подведению итогов развитию космической отрасли за последние 50 лет и глобальному развитию космической индустрии в будущем.
"Без сомнения, в этом должна помогать и Россия, которая является одним из лидеров в освоении космоса. Помимо этого мы будем обсуждать вопросы по разработке правового режима, который будет регулировать доступ к освоению космоса для всех государств. Также мы хотим использовать космическое пространство для метеорологических целей, для здравоохранения, для построения инфраструктуры по освоению космоса. Наша программа направлена на помощь всем странам ООН и всему человечеству", — сообщила Ди Пиппо.
Как отметили в пресс-службе вуза, мероприятие станет уникальной для России площадкой, на которой участники из разных частей света, смогут поделиться опытом работы по национальным и международным космическим программами.