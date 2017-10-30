В Самаре стартовал космический практикум ООН с участием 42 стран

САМАРА, 30 окт — РИА Новости. Космический практикум ООН с участием 42 стран стартовал в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.

"В понедельник, 30 октября, на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва стартовал практикум "Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития". Мероприятие объединило представителей национальных космических агентств, исследовательских центров и университетов 42 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы вуза, предложения, высказанные в ходе работы практикума, лягут в основу резолюции для проведения четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50.

Как сообщила директор управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта Ди Пиппо, во время проведения практикума в первую очередь будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к конференции UNISPACE+50, которая состоится в июне 2018 года в Вене. Предстоящая конференция в Австрии будет посвящена подведению итогов развитию космической отрасли за последние 50 лет и глобальному развитию космической индустрии в будущем.

"Без сомнения, в этом должна помогать и Россия, которая является одним из лидеров в освоении космоса. Помимо этого мы будем обсуждать вопросы по разработке правового режима, который будет регулировать доступ к освоению космоса для всех государств. Также мы хотим использовать космическое пространство для метеорологических целей, для здравоохранения, для построения инфраструктуры по освоению космоса. Наша программа направлена на помощь всем странам ООН и всему человечеству", — сообщила Ди Пиппо.

В течение четырёх дней работы практикума ученые будут рассказывать о своих исследованиях в области космических технологий для социально-экономического развития территорий, развития микроспутниковой космонавтики, наблюдению Земли из космоса, глобальным навигационным спутниковым системам, проблемам космической связи и телемедицины.

Как отметили в пресс-службе вуза, мероприятие станет уникальной для России площадкой, на которой участники из разных частей света, смогут поделиться опытом работы по национальным и международным космическим программами.