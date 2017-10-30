Ученые: биоресурсы Керченского пролива не пострадали от строительства моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Исследования ученых и мониторинг показывают, что биоресурсы бассейна Керченского пролива не пострадали в результате строительства мостового перехода в Крым, сказала журналистам в Симферополе заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН Наталья Мильчакова.
"Керченский пролив является предметом научных исследований уже многие годы… Я имею возможность анализировать опубликованные источники, поскольку мониторинг биосистемы ведут научные организации Москвы и Краснодарского края. Они ведут посезонные съемки всей экосистемы, плюс наблюдают появление птиц и млекопитающих. По публикационным данным — никаких негативных явлений нет", — сказала Мильчакова.
Она сообщила, что рыбаки, которые ловят рыбу у берегов Керчи и Тамани, отмечают увеличение числа дельфинов, в том числе афалин и азовского дельфина.
Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
К полудню 13 октября мостостроители закрепили конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировали положение арки в пролете для окончательного монтажа. После этого судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено.
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"По косвенным оценкам, даже млекопитающие наблюдаются часто, хотя строительство ведется постоянно в районе моста", — отметила Мильчакова.
Сложная морская операция по установке на фарватерные опоры автодорожной арки моста через Керченский пролив массой более 5 тысяч тонн прошла в начале октября. Операция планировалась на три дня, но завершилась досрочно, и 13 октября первое судно прошло под обоими арочными пролетами. В конце августа на опоры была установлена железнодорожная арка моста весом шесть тысяч тонн.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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