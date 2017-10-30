Ученые: биоресурсы Керченского пролива не пострадали от строительства моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Исследования ученых и мониторинг показывают, что биоресурсы бассейна Керченского пролива не пострадали в результате строительства мостового перехода в Крым, сказала журналистам в Симферополе заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН Наталья Мильчакова.

"Керченский пролив является предметом научных исследований уже многие годы… Я имею возможность анализировать опубликованные источники, поскольку мониторинг биосистемы ведут научные организации Москвы и Краснодарского края. Они ведут посезонные съемки всей экосистемы, плюс наблюдают появление птиц и млекопитающих. По публикационным данным — никаких негативных явлений нет", — сказала Мильчакова.

Она сообщила, что рыбаки, которые ловят рыбу у берегов Керчи и Тамани, отмечают увеличение числа дельфинов, в том числе афалин и азовского дельфина.

"По косвенным оценкам, даже млекопитающие наблюдаются часто, хотя строительство ведется постоянно в районе моста", — отметила Мильчакова.

Сложная морская операция по установке на фарватерные опоры автодорожной арки моста через Керченский пролив массой более 5 тысяч тонн прошла в начале октября. Операция планировалась на три дня, но завершилась досрочно, и 13 октября первое судно прошло под обоими арочными пролетами. В конце августа на опоры была установлена железнодорожная арка моста весом шесть тысяч тонн.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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