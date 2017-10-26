В Железногорске открыли центр управления для спутниковой системы "Гонец"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Центр управления полётом системы спутников персональной связи "Гонец-Д1М" построили в Железногорске, пишет корпоративная газета предприятия-производителя спутников "Интеллектуальные спутниковые системы (ИСС)" имени Решетнева.

"Компания "ИСС" по заказу Госкорпорации "РОСКОСМОС" завершила создание нового Центра управления полётом космических аппаратов системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", — пишет издание.

Оборудование с программным обеспечением установили на территории железногорского филиала компании-оператора – "Спутниковая система "Гонец". После монтажа и пусконаладки с оборудованием были проведены автономные и комплексные испытания, в ходе которых проверялось взаимодействие ЦУПа с центральной станцией системы.

"В настоящее время новое оборудование для работы с космическими аппаратами "Гонец-М" готовится к вводу в эксплуатацию", — отмечает газета.

Спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для передачи данных и предоставления услуг связи абонентам в любой точке Земли. Она состоит из 12 низкоорбитальных спутников производства ИСС, полностью развернута и введена в строй, позволяет поддерживать связь с автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в любых частях России, в том числе тех, где отсутствует сотовая связь.