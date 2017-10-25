Глава РАН Сергеев попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость о состоявшемся в среду подписании соглашения о сотрудничестве между РАН и МИА "Россия сегодня", направленном на популяризацию российской науки в России и за рубежом.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем была опубликована на сайте Ria.ru

Затем Сергеев был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

В составе МИА "Россия сегодня" действует тематический проект "РИА Наука", цель которого — информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.