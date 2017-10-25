Глава РАН Сергеев попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость о состоявшемся в среду подписании соглашения о сотрудничестве между РАН и МИА "Россия сегодня", направленном на популяризацию российской науки в России и за рубежом.
Затем Сергеев был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
В составе МИА "Россия сегодня" действует тематический проект "РИА Наука", цель которого — информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.