В России за пять лет увеличилось число девушек, желающих стать космонавтами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 окт — РИА Новости. Количество девушек, желающих стать космонавтами, увеличилось в России на 60% за пять лет, сообщил журналистам во вторник врио начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
Кроме того, в новый отряд космонавтов значительное количество (17%) заявок подали военнослужащие. Увеличилось и количество желающих стать космонавтами среди тех, кто уже имеет опыт работы в аэрокосмической отрасли — 33% заявок против 16,5% в 2012 году.
По словам Харламова, порядка 80% всех поступивших заявок сотрудники ЦПК уже отбраковали.