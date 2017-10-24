В России за пять лет увеличилось число девушек, желающих стать космонавтами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 окт — РИА Новости. Количество девушек, желающих стать космонавтами, увеличилось в России на 60% за пять лет, сообщил журналистам во вторник врио начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Из презентации, представленной Харламовым на конференции по пилотируемой космонавтике, следует, что в наборе в отряд космонавтов 2017 года 20% заявок были поданы девушками, в то время как в 2012 таких заявок было всего 12,5%.

Кроме того, в новый отряд космонавтов значительное количество (17%) заявок подали военнослужащие. Увеличилось и количество желающих стать космонавтами среди тех, кто уже имеет опыт работы в аэрокосмической отрасли — 33% заявок против 16,5% в 2012 году.

По словам Харламова, порядка 80% всех поступивших заявок сотрудники ЦПК уже отбраковали.