МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В последние десятилетия лингвоцивилизационные процессы приобретают на международной арене устойчивый наднациональный характер.

Сейчас успешно функционирует более десяти крупных наднациональных объединений на языковой основе, ориентированных на развитие мирового культурно-языкового многообразия, укрепление дружбы между народами, содействие диалогу культур и цивилизаций. К их числу относятся, в частности, Международная организация франкофонии, Сообщество португалоязычных стран, Академия персидского языка и литературы и многие другие.

В мире растет интерес к русскому языку, образованию, науке, культуре, появляются новые русские школы за рубежом, активно действуют ассоциации выпускников российских (советских) вузов, соотечественников, общества дружбы, международные объединения русистов, ученых.

Сегодня в мире насчитывается более 400 миллионов русскоговорящих и тех иностранцев, которые хотели бы владеть русским языком или профессионально быть связанными с Россией. По распространенности русский язык занимает пятое место в мире и является одним из ведущих языков международного общения. На нем разговаривают и думают более 50% населения постсоветского пространства.

Большую работу по укреплению и продвижению позиций русского языка ведет Российская академия образования, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, фонд "Русский мир" и лично президент Российской академии образования, председатель попечительского совета фонда "Русский мир", президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президент Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАО, доктор филологических наук, профессор Людмила Вербицкая.

В последнее время от иностранных деятелей культуры, науки, представителей общественности поступают предложения о создании международного гуманитарного русскоязычного сообщества. Эту идею, в частности, поддержали на XIII Конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в сентябре 2015 года в Гранаде (Испания) (в состав ассоциации сегодня входят представители 65 стран мира).

Многие иностранные научные, культурные и общественные деятели отмечают, что русский язык, культура, история России, объединенные понятием русскоязычие, должно быть достойно представлено в современном мире наряду с иными культурно-языковыми сообществами, уже создавшими свои наднациональные объединения.