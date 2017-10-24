МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Домашние роды могут представлять для новорожденных смертельную опасность при использовании предварительно нагретых ванн с водой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование врачей Университета Западного Онтарио, опубликованное в Canadian Medical Journal.

Выводы специалисты сделали после того, как новорожденная девочка едва не умерла из-за сепсиса, заразившись легионеллёзом ("болезнью легионеров") в ванной, где ее мать решила провести роды. Вода была налита за несколько дней до появления на свет младенца, что, предположительно, стало благотворной средой для появления опасных бактерий.

"Теплая вода — идеальная среда для развития бактерий. Люди — сухопутные млекопитающие и не должны появляться на свет как дельфины", — отметил доктор Аластер Сатклифф.

По словам медиков, горячая вода может снижать определенные риски для здоровья во время родов, однако младенцы, чей иммунитет слаб, уязвимы перед серьезными инфекциями.

Ранее нидерландские медики установили что переливание крови от беременных женщин мужчинам опасно для последних из-за повышенного риска возникновения острого респираторного дистресс-синдрома.