Ученые открыли животное, чья голова "усыхает" с наступлением зимы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Обычные землеройки и их ближайшие родичи оказались уникальными млекопитающими, чей череп и мозг уменьшаются примерно на 20% при наступлении зимы, и начинают расти весной, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы обнаружили, что размеры черепной коробки землероек резко уменьшаются при переходе от лета к зиме. Весной ее череп и мозг начинают расти заново и к середине лета они достигают почти тех же размеров, которые они имели в первый год жизни. Почему и как это происходит, пока не понятно. Возможно, что так землеройки экономят энергию, так как мозг требует огромных количеств питательных веществ для своей работы", — заявил Хавьер Лазаро (Javier Lazaro) из университета Констанца (Германия).

Как правило, все млекопитающие, птицы и другие позвоночные животные растут только в "одну сторону" после рождения – в направлении увеличения их размеров и массы. Оба этих показателя могут уменьшаться в критических ситуациях, к примеру, в тех случаях, когда животное долго не ело или не пило воды, или, к примеру, во время зимней спячки или при подготовке к ней.

Мозг и череп животных, как долгое время считали биологи, является исключением из этого правила – их размеры и масса не меняются фактически ни при каких обстоятельствах. Лазаро и его коллеги обнаружили уникальное и крайне интересное исключение из этого правила, наблюдая за поведением обычных землероек, живущих в лесах на юге Германии неподалеку от Боденского озера.

Как рассказывает Лазаро, его коллеги достаточно давно замечали, что мозг и черепная коробка землероек после спячки имеют в среднем меньшие размеры, чем до ее начала, однако эти различия обычно списывались на то, что самые крупные насекомоядные млекопитающие не переживали зиму и умирали до того, как их успевали повторно измерить ученые.

Немецкие зоологи усомнились в этом и провели повторные замеры размеров мозга и черепа землероек, совершив несколько экспедиций в окрестности озера летом и зимой прошлого года. Поймав несколько десятков землероек при помощи обычных ловушек для крыс, ученые усыпили их и просветили их череп при помощи рентгена, после чего отпустили их на волю, предварительно пометив их.

Весной и летом следующего года биологи повторили эту процедуру, после чего сравнили полученные данные. Оказалось, что череп землероек действительно меняется при наступлении разных сезонов года – зимой его объем сокращается примерно на 20%, а весной он начинает расти и увеличивается примерно на 15% к середине лета.

Как считают ученые, подобные необычные "сезонные" изменения в размерах головы и мозга, уникальные для землероек, могут помогать этим небольшим насекомоядным существам не впадать в спячку зимой и продолжать бодрствовать, несмотря на холод и недостаток пищи.