Зонд Juno сфотографировал тень луны на поверхности Юпитера

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Камерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером.

В последствии участники миссии отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с "высокой" орбиты. Из-за подобных сбоев Juno сближается с Юпитером не раз в две недели, как изначально планировали ученые, а раз в 53 дня. Это оставляет много времени на проведение других исследований, в том числе получение новых снимков планеты-гиганта и ее спутников при помощи камер зонда.

В ходе одного из последних сближений с Юпитером, которое состоялось в первых числах сентября, камеры Juno получили относительно необычный снимок – тень Амальтеи, одной из самых небольших лун Юпитера, открытой в 1892 году знаменитым американским астрономом Эдвардом Барнардом.

Как показали снимки с "Вояджеров", эта луна обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени на поверхности Юпитера. Изучение этих снимков, как надеются ученые, поможет им уточнить пропорции Амальтеи и точнее измерить ее размеры.