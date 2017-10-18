РКК "Энергия" подтвердила повреждение корабля "Союз" во время посадки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" подтвердили РИА Новости механическое повреждение парашютного контейнера спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-02" во время посадки 10 апреля 2017 года.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на астронавта НАСА Томаса Стаффорда о том, что во время посадки 10 апреля произошла разгерметизация спускаемой капсулы.

"Комиссия по выявлению причин данной ситуации установила, что причиной снижения давления в спускаемом аппарате является механическое повреждение парашютного контейнера основной системы парашютирования. Повреждение парашютного контейнера произошло в результате продавливания контейнера стальной пряжкой стяжного ремня тормозного парашюта, попавшей в данной ситуации под воздействие выходящего основного парашюта", — сказали в "Энергии".

Анализ телеметрии после спуска показал, что снижение давления в спускаемом аппарате началось после ввода основного парашюта до срабатывания клапана, который обеспечивает сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.

На самочувствие и безопасность экипажа снижение давления не повлияло, так как вскоре после раскрытия парашюта открылся клапан, обеспечивающий сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.

"Сообщение спускаемого аппарата с атмосферой при парашютировании – штатная процедура, которая необходима для выравнивания давления в спускаемом аппарате с атмосферным давлением на высоте парашютирования", — отметили в РКК.

На корабле "Союз МС-02" вернулись на Землю члены экипажа МКС- россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американец Роберт Шейн Кимброу.