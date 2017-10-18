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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему пожарные часто страдают от рака

15:2118.10.2017
(обновлено: 15:40 18.10.2017)
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© REUTERS / Mike BlakeПожарный тушит очаги возгорания в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017Пожарный тушит очаги возгорания в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пожарные гораздо чаще, чем представители других опасных профессий, страдают от рака, потому что на их коже оседает огромное количество канцерогенов, возникающих при горении пластика и стройматериалов, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
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"Мы показали, что тушение пожаров действительно ведет к накоплению в организме канцерогенов, проникающих через кожу. Несмотря на то что канцерогены постепенно вымываются из клеток, повреждения ДНК, вызванные ими, никогда и никуда не исчезают. Необходимо создать методы, которые бы помогали очищать организм и защищать его от этих веществ", — заявила Дженнифер Кейр (Jennifer Keir) из университета Оттавы (Канада). 

Ученые, как отмечает Кейр, уже давно подозревают, что тушение пожаров — далеко небезопасное занятие не только потому, что огонь, жар и дым могут убить пожарного, когда он пытается спасти жизни других людей, но и потому, что пребывание в такой атмосфере может способствовать развитию рака.

По ее словам, десять лет назад эксперты Международного агентства по изучению рака (IARC) уже выдвигали предположение, что работа пожарным может повышать вероятность развития рака. Впоследствии эту гипотезу частично подтвердили медицинские службы США, следившие за здоровьем пожарных, однако прямой причинно-следственной связи они так и не установили.

Свалка в Бангалоре, которую изучили ученые
© Фото : Duke University/Mike Bergin
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Кейр и ее коллеги восполнили этот пробел, заручившись поддержкой нескольких десятков канадских пожарных, согласившихся поучаствовать в опытах и сдать анализы мочи, мазков с кожи и образцы воздуха из легких незадолго до выезда на очередной пожар и сразу после возвращения на базу. 

Собрав несколько сотен проб, ученые проанализировали их химический состав и попытались понять, попадают ли канцерогены, содержащиеся в дыме  пожаров, в организм огнеборцев, и если да, то как это происходит. Параллельно ученые проводили подобные замеры среди некурящих офисных работников.

Анализы показали, что концентрация канцерогенов в моче и на поверхности кожи пожарных вырастала в среднем в 2,5-5 раз после выезда, что должно было повышать частоту накопления мутаций в их клетках примерно в четыре раза на протяжении нескольких последующих дней. В некоторых случаях количество канцерогенов было таким большим, что частота мутаций повышалась в 70-74 раза.

Что интересно, эти канцерогены проникали в организм пожарных не через воздух, а через кожу и слизистые оболочки. Об этом говорит то, что в моче канадских борцов с огнем отсутствовали белки PGF2A и CC16, свидетельствующие о повреждении легких и массовой гибели их клеток.

Промышленный завод
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С чем это может быть связано? Как полагают ученые, канцерогены могут проникать преимущественно через кожу по двум причинам. Во-первых, сами пожарные обычно заботятся о защите органов дыхания, но при этом редко используют средства защиты, покрывающие все тело.

Во-вторых, высокие температуры заставляют поры на коже раскрываться, что делает их более проницаемыми для молекул канцерогенов, а также более склонными поглощать различные летучие молекулы из воздуха. И то и другое, как считают ученые, может объяснять, как вредным веществам удается проникнуть в организм пожарных в столь больших количествах.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ign279
Редакторы, следите за правильностью речи. Правильно говорить пожарные!
15:24
18.10.2017
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