Историк усомнился в квалификации членов "Диссернета"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов усомнился в научной квалификации членов сообщества "Диссернет", начавших критику диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.
"Фамилия Бабицкого у меня вызвала вопросы. Дело в том, что мир профессиональных историков достаточно узок… я попытался найти хотя бы одну его работу. Не только в российских библиотеках, но и в западных ни одной его работы вообще нет. В природе", — сказал Аверьянов на пресс-конференции в Москве.
При этом Аверьянов добавил, что другой представитель "Диссернета", один из основателей сообщества Андрей Заякин имеет в российском индексе научного цитирования всего 22 публикации, последняя из которых датирована 2013 годом.
"Андрей Викторович Заякин рекомендует себя как член "Диссернета", официально представляется как сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики… но я сомневаюсь, что он там вообще работает", — добавил Аверьянов.
В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.