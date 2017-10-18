Историк усомнился в квалификации членов "Диссернета"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов усомнился в научной квалификации членов сообщества "Диссернет", начавших критику диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" впервые публично усомнился участник сообщества "Диссернет", филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени так же подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

"Фамилия Бабицкого у меня вызвала вопросы. Дело в том, что мир профессиональных историков достаточно узок… я попытался найти хотя бы одну его работу. Не только в российских библиотеках, но и в западных ни одной его работы вообще нет. В природе", — сказал Аверьянов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, информацию о диссертации Бабицкого "О поэтах Плеяды XVI века" также не удалось найти: в частности, на сайте Флорентийского университета (в котором Бабицкий якобы получил степень доктора наук) нет информации ни о самой диссертации, ни о ее защите.

При этом Аверьянов добавил, что другой представитель "Диссернета", один из основателей сообщества Андрей Заякин имеет в российском индексе научного цитирования всего 22 публикации, последняя из которых датирована 2013 годом.

"Андрей Викторович Заякин рекомендует себя как член "Диссернета", официально представляется как сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики… но я сомневаюсь, что он там вообще работает", — добавил Аверьянов.

Ранее в октябре Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.