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РИА Наука
РИА Наука

Евгений Кунин попал в "десятку" самых влиятельных биологов мира

13:4418.10.2017
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CC BY-SA 3.0 / Konrad Foerstner / Eugene Koonin in May 2013Евгений Кунин, российско-американский молекулярный биологЕвгений Кунин, российско-американский молекулярный биолог
CC BY-SA 3.0 / Konrad Foerstner / Eugene Koonin in May 2013

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Евгений Кунин, молекулярный биолог российского происхождения, попал в число десяти самых влиятельных ученых в сфере наук о жизни по версии Semantic Scholar, системы искусственного интеллекта, сообщает новостная служба журнала Science.

"Объем научной литературы удваивается каждые девять лет, и поэтому следить за ней становится все сложнее и сложнее. В забытых статьях, погребенных на сайтах научных журналов, может прятаться чрезвычайно ценная информация, способная спасти жизни многим людям или послужить основой для принципиально новых лекарств", — заявила Мари Хагмэн (Marie Hagman) из Института изучения искусственного интеллекта в Сиэтле (США).

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Хагмэн и ее коллеги уже несколько лет создают специальную систему искусственного интеллекта, получившую имя Semantic Scholar, предназначенную для каталогизации научной информации и поиска в ней интересных и потенциально прорывных открытий.

В отличие от обычных каталогов научных публикаций и поисковых машин, подобных Google, Semantic Scholar пытается понять, о чем идет речь в научных статьях и помогает ученым найти те вещи, которые могли бы помочь им в их научных поисках. Изначально этот проект был нацелен на науки, связанные с математикой и компьютерами, однако недавно Хагмэн и ее коллеги обновили Semantic Scholar и "научили" его работать с биомедицинскими публикациями.

Одним из побочных результатов от создания Semantic Scholar, как отмечает программист, является то, что она позволяет оценивать влиятельность тех или иных ученых, анализируя то, как часто их цитируют коллеги, насколько серьезными являются их открытия и контекст, в котором встречаются упоминания их имен. 

Эту особенность ИИ сотрудники Института изучения искусственного интеллекта уже использовали в прошлом году для того, чтобы "вычислить" самых влиятельных программистов и специалистов в области нейрофизиологии, а сейчас они ее применили для того, чтобы понять, кто является признанным лидером во всей биологии в целом.

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© РИА Новости / М. Певзнер
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Им оказался Эрик Ландер – директор института Броуда в Массачусетском технологическом институте (США), специалист в области математики и генетики. Он был одним из ключевых участников "гонки" по расшифровке генома человека, а также первооткрывателем множества уникальных особенностей раковых клеток и систем редактирования генома. 

В десятку ведущих ученых в этой области, помимо представителей Японии, США и Европы, попал и Евгений Кунин – один из самых известных российско-американских молекулярных биологов, занимающий сегодня пост ведущего научного сотрудника американского Национального центра биотехнологической информации Национальных институтов здоровья США.

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Кунин сегодня считается одним из главных специалистов и основателей эволюционной геномики – особой области науки, занимающейся изучением эволюции живых существ на уровне отдельных генов и предсказанием тем, в какую сторону она может повернуть. Помимо этого, Евгений является автором нескольких научно-популярных книг и лекций, в которых он рассказывает доступным языком о том, как могла зародиться жизнь на Земле и какую роль в этом играл случай.

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