Ученый рассказал, на какой звук отвечают белухи на Чукотке

10:5018.10.2017
(обновлено: 11:05 18.10.2017)
16900
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Ученые на Чукотке в ходе исследований транслировали белухам контактный звук и убедились, что те слышат и вокально реагируют, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Роман Беликов.
Ранее сообщалось, что в этом году ученые в Анадырском лимане на Чукотке воспроизвели белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и исследователям впервые удалось получить ответ от этих животных в дикой природе.
Ученый рассказал, что в опыте, когда был получен ответ от белух, специалисты транслировали им контактный звук, который, по мнению ряда исследователей, выполняют индивидуально-опознавательную функцию. Это был сигнал молодой охотоморской белухи Даши из дельфинария в деревне Нильмогуба на Белом море. В ходе экспериментов в учреждении Даша отвечала преимущественно только на свои контактные сигналы и контактные звуки знакомых ей белух. Для ответа она использовала свой же контактный звук.
По словам Беликова, в прошлом году ученые также пытались пообщаться с белухами на Чукотке, но ответа не было, животные замолкали.
Горбатый кит весит около 30 тонн при длине в 13-14 метров. Это животное предпочитает жить в прибрежных и шельфовых водах, заходя в глубоководные районы лишь во время миграций.
Крупнейшие самцы Белухи достигают длины до шести метров и весят около двух тонн. Естественной средой обитания этих зубатых китов являются арктические воды, а также Белое, Берингово и Охотское моря. Толстая кожа и прослойка подкожного жира защищают белух от повреждений при плавании среди льдов и от переохлаждения.
Горбатые киты любят выпрыгивать из воды, перекатываться на спину и хлопать при этом по поверхности моря плавниками, взбивая вокруг себя пену. Это оглушительное по звукам и весьма забавное зрелище имеет вполне прагматичную цель: считается, что таким образом горбатые киты сбрасывают с себя паразитов, наросших на коже.
Во время зимовья белухи держатся кромки ледовых полей, иногда проникая в зону оледенения. Они используют полыньи, для того, чтобы подняться из воды и подышать. Если полынья начинает замерзать, белухи способны пробить ее спиной. Весной животные перемещаются к мелководью и устьям северных рек, где в это время больше еды. Доказано, что они запоминают место своего рождения и путь к нему после зимовки.
Синий кит - самое большое животное на планете. Его длина достигает 33 метров, а масса может превышать 150 тонн. У гиганта очень плохое зрение и обоняние, и, вероятно, отсутствует вкус, зато хорошо развиты слух и осязание. Ученые предполагают, что синие киты могут обмениваться информацией на расстоянии до 33-х километров.
Ученые насчитали порядка полусотни звуковых сигналов, которые умеют издавать белухи. Это и свист, и щебетание, и клекот, и пронзительный крик, и рев, и даже скрежет. За разнообразие издаваемых звуков американцы прозвали белуху "морской канарейкой" (sea canary), а у нас появилось выражение "реветь белугой". Кроме звуков, белухи при общении используют мимику и "язык тела"(шлепки по воде хвостовыми плавниками).
Серый кит считается одним из древнейших млекопитающих. Предположительно, возраст этого вида - около 30 миллионов лет. Эти киты меньше остальных современников утратили связь с землей: они держатся у побережья и размножаются в мелководных заливах. Вес взрослой особи может достигать 35 тонн, а длина - 15 метров.
Кашалоты - крупнейшие из зубатых китов. Они растут всю жизнь, поэтому чем старше кит, тем он крупнее. Вес самцов может достигать 50 тонн, а длина - 20 метров, самки значительно уступают им по размерам. Кашалоты живут большими группами чаще в теплых, чем в холодных морях.
Горбатые киты знамениты своим вокальным репертуаром. Хотя самки горбачей издают разнообразные звуки, продолжительные и мелодичные песни исполняют только самцы. Песня горбача может продолжаться до 35 минут и повторяться на протяжении часов и даже дней. Ученые доказали, что эти песни обладают определенным синтаксисом, состоят из слов и слогов, объединенных в предложения.
Полосатик Брайда - кит, названный по имени норвежского судовладельца и китобоя, который участвовал в создании первой современной китобойной станции в Южной Африке. Эти киты весят 16-25 тонн, а в длину вырастают до 14 метров. Несмотря на имя, этому виду повезло, на полосатиков Брайда не велась систематическая охота, поэтому они до сих пор часто встречаются в мировом океане и не считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения.
Южные киты могут достигать длины в 18 метров и весить 80 тонн. Самки у этого вида крупнее самцов. Их любопытство и контактность сделали их легкой добычей китобоев, но после введения запрета на промысел их численность начала восстанавливаться. Сейчас этих китов можно часто встретить у берегов Аргентины. Они не боятся подплывать к туристическим катерам.
"В этом году мы изменили схему эксперимента – проводили плейбэки, когда животные находились далеко от излучателя, в контакт с ними пытались вступить постепенно, и они стали реагировать. Сейчас это пилотный проект, данные эксперимента еще не обработаны, и мы пока не знаем, насколько их акустическая активность, совпадающая по времени с проигрыванием сигналов, является ответом на то, что мы делаем, и действительно ли они вступают с нами в контакт", — рассказал Беликов.
По его словам, возможно, животные не отвечают, а просто общаются между собой, обсуждая услышанный звук, решают, что им делать.
"Но в этом году мы пришли к мнению, что они нас, по крайней мере, слышат и активно вокально реагируют", — добавил ученый.
Читайте полный текст интервью с Романом Беликовым на сайте ria.ru >>
Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озера и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы.
Во время экспедиций в районе мыса Глубокий ученые изучают поведение белух, а также состояние береговой зоны.
В 2003 году в этом районе произошел разлив нефтепродуктов, что привело к значительным экологическим последствиям для Онежского залива. Концентрация углеводородов здесь до сих пор превышает в несколько раз допустимую норму.
Начальник экспедиции - старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера, кандидат биологических наук Виктор Андрианов наблюдает за стадом белух в районе мыса Глубокий.
Белухи встречаются во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей. Белухи умеют нырять на большие глубины.
Исследования ученых коснулись и ихтиологических проблем. На протяжении нескольких лет в Онежском заливе перестал ловиться сиг, а также значительно снизился улов камбалы.
Все эти экологические проблемы связаны с произошедшим разливом нефтепродуктов. На фото: мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе 1 сентября 2003 года.
Балянусы (род усоногих раков)и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
Несмотря на загрязнение окружающей среды, белухи не покидают Онежских залив и пытаются здесь выжить. На фото: начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух.
Род бурых водорослей фукус ("морской дуб", "царь водоросль", "морской виноград") на берегу Онежского залива.
Начальник экспедиции Виктор Андрианов и научный сотрудник Андрей Лебедев собирают выбросы мазутно-песчаного агрегата в районе мыса Глубокий.
Кулик-сорока в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
Чтобы попасть к мысу Глубокий, ученым приходится от села Пурнема брать трактор или автомобиль ГАЗ-66 и ехать по отмели во время отлива.
Красная водоросль Анфельция складчатая, которая широко используется в медицине для получения йода и агар-агара.
Створный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий.