Ученый рассказал, на какой звук отвечают белухи на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Ученые на Чукотке в ходе исследований транслировали белухам контактный звук и убедились, что те слышат и вокально реагируют, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Роман Беликов.

Ранее сообщалось, что в этом году ученые в Анадырском лимане на Чукотке воспроизвели белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и исследователям впервые удалось получить ответ от этих животных в дикой природе.

Ученый рассказал, что в опыте, когда был получен ответ от белух, специалисты транслировали им контактный звук, который, по мнению ряда исследователей, выполняют индивидуально-опознавательную функцию. Это был сигнал молодой охотоморской белухи Даши из дельфинария в деревне Нильмогуба на Белом море. В ходе экспериментов в учреждении Даша отвечала преимущественно только на свои контактные сигналы и контактные звуки знакомых ей белух. Для ответа она использовала свой же контактный звук.

По словам Беликова, в прошлом году ученые также пытались пообщаться с белухами на Чукотке, но ответа не было, животные замолкали.

"В этом году мы изменили схему эксперимента – проводили плейбэки, когда животные находились далеко от излучателя, в контакт с ними пытались вступить постепенно, и они стали реагировать. Сейчас это пилотный проект, данные эксперимента еще не обработаны, и мы пока не знаем, насколько их акустическая активность, совпадающая по времени с проигрыванием сигналов, является ответом на то, что мы делаем, и действительно ли они вступают с нами в контакт", — рассказал Беликов.

По его словам, возможно, животные не отвечают, а просто общаются между собой, обсуждая услышанный звук, решают, что им делать.

"Но в этом году мы пришли к мнению, что они нас, по крайней мере, слышат и активно вокально реагируют", — добавил ученый.

Читайте полный текст интервью с Романом Беликовым на сайте ria.ru >>