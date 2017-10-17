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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от аутизма

12:1217.10.2017
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генетики нашли возможное объяснение того, почему сильный пол гораздо чаще страдает от аутизма, открыв цепочку генов, работа которых различается в мозге мужчин и женщин, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

"Одной из главных загадок аутизма является то, что он поражает в основном мужчин. Мы не понимали, с чем это может быть связано, и теперь нам удалось показать, что эта особенность болезни связана с тем, как работает центр удовольствия во время обучения новым навыкам и новым вещам", — заявил  Тед Абель (Ted Abel) из университета Айовы (США).

Аутизм
© РИА Новости / Мария Алексеева
Тест на эмпатию среди аутисток указал на "мужские" корни болезни

Аутизм считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Социальные исследования, переписи населения и соцопросы показали, что женщины реже страдают от аутизма. По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины. Ученые предполагают, что причиной этого являются различия в работе генов у слабого и сильного пола, однако эти теории пока не были подтверждены на практике.

Абель и его коллеги натолкнулись на одно из возможных объяснений этого феномена, наблюдая за поведением мышей, у которых был поврежден один из нескольких генов, предположительно связанных с развитием аутизма.

Эти наблюдения помогли ученым найти ген и связанные с ними необычные формы аутистического поведения, которые проявлялись только среди самцов, и фактически полностью отсутствовали среди самок.

Молодая пара
© Fotolia / Lev Dolgatsjov
Ученые выяснили, чем отличается работа генов у мужчин и женщин

Как рассказывает Абель, когда его команда удалила ген, управляющий активностью белка ERK1, одной из важнейших сигнальных молекул нервной системы, поведение грызунов резко поменялось в одной конкретном направлении – самцы перестали ощущать удовольствие от общения с себе подобными и большинства других "приятных" вещей. При этом, удаление этой же части ДНК фактически никак не повлияло на поведение самок.

Эти изменения в поведении мышей были хорошо видны и при наблюдениях за работой мозга – как правило, когда человек или мышь испытывает что-то приятное, в нашей нервной системе активируется две области – центр обучения и центр удовольствия. Их совместная активность заставляет животное или людей запомнить это приятное ощущение и заставляет их стремиться к повторению подобных переживаний.

Соответственно, нарушение связи между этими центрами, как это происходит в мозге мышей-"аутистов", сделает подобные вещи, обычно вызывающие удовольствие у животных, совершенно неинтересными для них.

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"Проблемы с подкреплением обучения могут объяснять то, почему аутисты почти не общаются с окружающими – им это просто не интересно и не приятно делать. Вдобавок, подобные выводы могут объяснять и то, почему аутисты обычно обладают очень узким и специфическим кругом интересов, и крайне плохо учат новые языки и просто учатся в школах", — продолжает генетик.

Пока не понятно, как именно отличается работа ERK1 и связанных с ним генов в ДНК мужчин и женщин, однако ученые предполагают, что эти различия им удастся раскрыть уже в ближайшее время. Эти же различия, как надеются Абель и его коллеги, укажут и на то, как, собственно, возникает аутизм и можно ли с ним бороться.

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