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РИА Наука
РИА Наука

Почему человекообразных обезьян стоит причислить к роду Homo

12:2217.10.2017
(обновлено: 12:28 17.10.2017)
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CC BY-SA 4.0 / William H. Calvin / Orangutan using precision grip / Cropped imageОрангутан с помощью палки добывает апельсиновый сок в зоопарке Сан-ДиегоОрангутан с помощью палки добывает апельсиновый сок в зоопарке Сан-Диего
CC BY-SA 4.0 / William H. Calvin / Orangutan using precision grip / Cropped image

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Когда у палеоантропологов спрашивают, в какой момент род Homo выделился из семейства человекообразных обезьян и что можно считать определяющим моментом в этом процессе, — они обычно начинают долго и размыто рассказывать о множестве концепций.

Орангутанги. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Орангутанг впервые смог сымитировать человеческую речь
Мысль о том, что "труд сделал из обезьяны человека", оказывается, давно подвергается сомнению, так как в этом случае ответ на главный вопрос нужно искать в моменте появления первых орудий труда. И тут выясняется, что они у тех, кого мы высокомерно называем "человекообразными", в определенный момент времени как две капли воды похожи на орудия наших предков. И если рядом с отколотым камнем нет биологических останков существа, практически невозможно установить, кто же был владельцем "изделия" — человекообразная обезьяна или представитель рода Homo.

CC BY-SA 3.0 / Didier Descouens / Quartzite BifaceКварцевый бифас. 1 млн — 300 тыс. л. н
CC BY-SA 3.0 / Didier Descouens / Quartzite Biface
Кварцевый бифас. 1 млн — 300 тыс. л. н

Расхождения начинаются с австралопитеков. Кто-то из ученых полагает, что они были прямыми предками современного человека, другие считают, что это была сестринская тупиковая ветвь эволюции.

Бразильские капуцины, изготовляющие орудия труда
© Фото : T. Falótico
Открыты обезьяны, умеющие изготавливать каменные орудия труда
Но, по общим данным, шесть-семь миллионов лет назад существовали некие животные, которые по всем параметрам напоминали современных человекообразных обезьян. Потом часть животных из этой группы выделилась в сапиентную линию. Не до конца ясно, были ли австралопитековые (так можно назвать большую эволюционную группу гоминидов, чей хронологический период (как рода) определяется от 4,2 до 1,8 миллиона лет назад) прямоходящими и могли ли пользоваться орудиями труда. Одни считают, что первые примитивные орудия галечного типа появляются все-таки у австралопитеков примерно 3 300 000 лет назад. Другие ученые настаивают на том, что это уже изделие рода Нomo. Дальнейшая судьба человека разумного еще более размыта.

© AP Photo / Anjan SundaramГорилла раскалывает орех камнем
© AP Photo / Anjan Sundaram
Горилла раскалывает орех камнем

Поясняет академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко: "Австралопитеки — наши предшественники, но еще не люди. От них пошли наши непосредственные предшественники — Homo habilis, Homo erectus и другие виды, но кто именно был нашим прямым предком, никто не знает. Большинство ученых предполагают, что erectus. Однако на каком-то этапе современные люди и человекообразные обезьяны находились на одной ступени развития. Поэтому я выступаю за то, чтобы человекообразных обезьян причислили к роду Homo. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что орудия труда, которые изготавливались и человекообразными обезьянами, и людьми, являются одинаковыми по форме, но не по сути.  Шимпанзе, раскалывая орехи камнем, могут получить отщип. Но они никогда не используют дальше этот отщип в своих целях. Это скорее действия на интуитивном уровне".

В ХIХ веке людям переливали кровь шимпанзе бонобо (Pan paniscus) без предварительной подготовки — это было вполне возможным с медицинской точки зрения, так как наши группы крови совпадают.

Семья бабуинов
© Fotolia / Alexandra Thompson
Ученые: зачатки человеческой речи появились 25 миллионов лет назад
Было несколько попыток обучить человекообразных обезьян языку жестов. Удачные опыты связаны опять-таки с шимпанзе: первой была обучена Уошо — она усвоила 350 знаков из амслена — американского языка жестов. Одним из самых громких был проект "Ним" — шимпанзе получил свое имя в качестве каламбура на имя Ноама Хомского — выдающегося лингвиста, утверждавшего, что язык присущ только человеку. Однако здесь мнения ученых разошлись. Зоопсихолог Герберт Террес, воспитывавший Нима, утверждал, что в разные моменты обучения его словарный запас доходил до тысячи слов. Другие исследователи говорили о 125 словах. Критики указывали на явную неспособность обезьян запоминать слова, строить предложения, отставании от детей человека, которые к пяти годам знают уже до двух тысяч обозначений.

© Depositphotos / CliviaШимпанзе держит палку
© Depositphotos / Clivia
Шимпанзе держит палку

 

И тем не менее количество идентичных признаков, присущих как человеку, так и нашей параллельной ветви — человекообразным обезьянам, довольно велико: это мимика, социальное поведение, бинокулярное зрение, различение цветов, строение тела, умение поддерживать его в вертикальном положении и другие. Поэтому некоторые палеоантропологи уже давно ведут речь о расширении рода Homo.

"Это скорее гуманистический акт, а не научный, — объясняет Анатолий Деревянко. Противники этой идеи совершенно справедливо считают, что нас, людей, с человекообразными обезьянами разделяет пропасть. С точки зрения современного взгляда — действительно. А вот семь миллионов лет назад мы были очень похожи. Сейчас человекообразных обезьян активно уничтожают, так как относят их к отряду хищников. Однако, если приравнять их к роду Homo, с точки зрения всех международных законов убивать их будет запрещено. Распространение человеческих законов на наших ближайших родственников будет способствовать их выживанию в природных условиях".

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