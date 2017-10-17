Почему человекообразных обезьян стоит причислить к роду Homo

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Когда у палеоантропологов спрашивают, в какой момент род Homo выделился из семейства человекообразных обезьян и что можно считать определяющим моментом в этом процессе, — они обычно начинают долго и размыто рассказывать о множестве концепций.
Расхождения начинаются с австралопитеков. Кто-то из ученых полагает, что они были прямыми предками современного человека, другие считают, что это была сестринская тупиковая ветвь эволюции.
Поясняет академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко: "Австралопитеки — наши предшественники, но еще не люди. От них пошли наши непосредственные предшественники — Homo habilis, Homo erectus и другие виды, но кто именно был нашим прямым предком, никто не знает. Большинство ученых предполагают, что erectus. Однако на каком-то этапе современные люди и человекообразные обезьяны находились на одной ступени развития. Поэтому я выступаю за то, чтобы человекообразных обезьян причислили к роду Homo. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что орудия труда, которые изготавливались и человекообразными обезьянами, и людьми, являются одинаковыми по форме, но не по сути. Шимпанзе, раскалывая орехи камнем, могут получить отщип. Но они никогда не используют дальше этот отщип в своих целях. Это скорее действия на интуитивном уровне".
В ХIХ веке людям переливали кровь шимпанзе бонобо (Pan paniscus) без предварительной подготовки — это было вполне возможным с медицинской точки зрения, так как наши группы крови совпадают.
И тем не менее количество идентичных признаков, присущих как человеку, так и нашей параллельной ветви — человекообразным обезьянам, довольно велико: это мимика, социальное поведение, бинокулярное зрение, различение цветов, строение тела, умение поддерживать его в вертикальном положении и другие. Поэтому некоторые палеоантропологи уже давно ведут речь о расширении рода Homo.
"Это скорее гуманистический акт, а не научный, — объясняет Анатолий Деревянко. Противники этой идеи совершенно справедливо считают, что нас, людей, с человекообразными обезьянами разделяет пропасть. С точки зрения современного взгляда — действительно. А вот семь миллионов лет назад мы были очень похожи. Сейчас человекообразных обезьян активно уничтожают, так как относят их к отряду хищников. Однако, если приравнять их к роду Homo, с точки зрения всех международных законов убивать их будет запрещено. Распространение человеческих законов на наших ближайших родственников будет способствовать их выживанию в природных условиях".