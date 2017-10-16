Участники "Открытых инноваций" нарисуют образ цифрового будущего России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Блокчейн, криптовалюты, беспилотные технологии, венчурные инвестиции, финтех, новая модель работы предприятий и целых отраслей станут ключевыми темами дискуссии в рамках ежегодного форума "Открытые инновации", который стартует в понедельник.

В Технопарке "Сколково" 16-18 октября соберутся ведущие мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и разработчики, чтобы обсудить различные аспекты цифровой экономики и те вызовы, которые стоят перед Россией и миром в эпоху глобальной трансформации. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика", решив последовательно внедрять "цифру" во все области жизни — в предпринимательство, в госуправление, в социальную сферу, в городское хозяйство.

В дни форума на выставке iMarket будут представлены 105 лучших проектов конкурса инновационных технологий — это и автономные дроны для доставки посылок грузоподъемностью 1 кг и дальностью полета 5 км, и медицинский экзоскелет для вертикализации и ходьбы пациентов после инсульта или травмы, и первый в мире компьютер для незрячих ElBraille.

Ключевыми спикерами московского форума станут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, автор теории черных лебедей Нассим Талеб, президент и CEO Mobileye Зив Авирам, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Основным партнером первого дня форума, посвященного технологическому развитию в бизнес-среде, является Консультативный совет по иностранным инвестициям. Сингапур — один из мировых лидеров технологического развития — станет главным партнером второго дня форума, в рамках которого в центре внимания будут инновации в государственном секторе.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".