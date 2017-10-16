Участники "Открытых инноваций" нарисуют образ цифрового будущего России

07:0016.10.2017
(обновлено: 13:43 16.10.2017)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Блокчейн, криптовалюты, беспилотные технологии, венчурные инвестиции, финтех, новая модель работы предприятий и целых отраслей станут ключевыми темами дискуссии в рамках ежегодного форума "Открытые инновации", который стартует в понедельник.
В Технопарке "Сколково" 16-18 октября соберутся ведущие мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и разработчики, чтобы обсудить различные аспекты цифровой экономики и те вызовы, которые стоят перед Россией и миром в эпоху глобальной трансформации. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика", решив последовательно внедрять "цифру" во все области жизни — в предпринимательство, в госуправление, в социальную сферу, в городское хозяйство.
В дни форума на выставке iMarket будут представлены 105 лучших проектов конкурса инновационных технологий — это и автономные дроны для доставки посылок грузоподъемностью 1 кг и дальностью полета 5 км, и медицинский экзоскелет для вертикализации и ходьбы пациентов после инсульта или травмы, и первый в мире компьютер для незрячих ElBraille.
Ключевыми спикерами московского форума станут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, автор теории черных лебедей Нассим Талеб, президент и CEO Mobileye Зив Авирам, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие.
Основным партнером первого дня форума, посвященного технологическому развитию в бизнес-среде, является Консультативный совет по иностранным инвестициям. Сингапур — один из мировых лидеров технологического развития — станет главным партнером второго дня форума, в рамках которого в центре внимания будут инновации в государственном секторе.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".
Международный форум "Открытые иновации-2017" проходит в Технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября.
Главной темой шестого форума стала цифровая экономика и вызовы глобальной трансформации.
Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней.
Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".
Проект "Аэропорта будущего", созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114).
Ключевой повесткой первого дня форума "Открытые инновации" станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях.
Во время второго дня гости форума обсудят изменения в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией.
Бионический протез руки, демонстрируемый на выставке международного форума "Открытые Инновации-2017".
Во время работы третьего дня форума участники обсудят социальные аспекты внедрения цифровой экономики.
Стенд московской школы управления "Сколково" на выставке в рамках форума.
Демонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке в Сколково.
Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая в рамках международного форума "Открытые Инновации-2017".
Основная цель форума - развитие и и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
В рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.
Стенд компании "АКВАЛ" (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках форума.
Форум "Открытые Инновации-2017" проходит при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.