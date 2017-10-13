Санкции не мешают международному научному сотрудничеству, заявил глава РАН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Западные санкции не распространяются на сотрудничество России с другими странами в области науки, кроме "особо чувствительных мест", наподобие национальных лабораторий США, заявил в интервью РИА Новости новый президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Нет, не распространяются, может быть, за исключением особо чувствительных мест, типа национальных лабораторий министерства энергетики США", — ответил Сергеев на соответствующий вопрос.

"В основном за границей понимают, что не надо распространять санкции на исследовательскую деятельность. Наука, культура должны быть вне санкций, это "мосты" для сотрудничества, которые укрепляют связи между странами. Важная функция Российской академии наук будет и в этом. Тем более что с Российской академией наук никто никогда, даже в последние четыре года не снимал полномочия и обязанность заниматься международной деятельностью", — добавил глава РАН.

Национальные лаборатории — исследовательские центры, финансируемые министерством энергетики США. Ряд этих центров ведет исследования в области ядерной энергетики. В 2014 году Минэнерго США приостановило сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" в области исследований по мирному атому, объяснив это несогласием с позицией РФ по Украине.

Росатом после этого заявлял, что сотрудничество с США по исследованиям в ядерной энергетике можно продолжать только на условиях равноправия.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.