МОСКВА, 13 окт ‒ РИА Новости. Блокировать систему адаптации бактерий к антибиотикам при помощи пептидных ингибиторов (блокаторов), которые представляют собой небольшие белки, предложили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Совместно с НИЦ "Курчатовский институт"‒ ПИЯФ исследователи СПбПУ создали безвредный для организма человека пептид, способный ингибировать ключевой фермент бактериального SOS-ответа. Результаты проведенного в рамках гранта РНФ исследования были опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

"Бактерия мутирует и приобретает качества, которые помогают ей преодолеть действие антибиотика, а наше средство блокирует процесс адаптации на генетическом уровне, выключая системы ускоренной эволюции бактерий", ‒ пояснил сотрудник Научно-исследовательского комплекса "Нанобиотехнологии" СПбПУ Александр Якимов. Он также рассказал, что в ходе исследования был разработан вычислительный метод конструирования уникальных пептидов, обладающих максимально возможной стабильностью и биологически активной пространственной структурой.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ Российские ученые нашли способ противостоять привыканию к антибиотикам © Фото : Медиа-центр СПбПУ Российские ученые нашли способ противостоять привыканию к антибиотикам

Количество разрабатываемых антибиотиков в последние годы постепенно снижается, а эффективность их использования ослабляется. "За рубежом также активно ведутся поиски методов борьбы с бактериальной резистентностью к антибиотикам, но пока эти разработки не дают положительного результата", ‒ добавил Александр Якимов.

Напомним, что недавно правительство РФ опубликовало стратегию борьбы с антимикробной резистентностью в России на период до 2030 года. Стратегией предусматривается изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг ее распространения, совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения возбудителей с антимикробной резистентности, разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Ожидается, что разработка российских ученых позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.

Как сообщили РИА Новости в Медиа-центре СПбПУ, на данном этапе уже доказана действенность отечественного метода и по результатам работы получен патент на тему "Семейство пептидов ‒ ингибиторов активности белка RecA, блокирующих SOS-ответ у бактерий".



