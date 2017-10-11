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РИА Наука
РИА Наука

Российский ученый изучил сердцевину астероида

17:3311.10.2017
(обновлено: 17:41 11.10.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе изучение астероидов в лабораторииТак художник представляет себе изучение астероидов в лаборатории
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ученый геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в составе международного коллектива определил окислительную обстановку и ее изменения внутри астероидов от ядра к поверхности. Это помогло авторам лучше понять, как происходило формирование планет. Статья была опубликована в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Астероид над Землей
© Fotolia / sdecoret
Двенадцатого октября астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землей
Астероиды сформировались на ранних стадиях развития Солнечной системы путем аккреции. Аккреция — это приращение массы небесного тела путем присоединения к нему материала, который притягивается к телу под действием гравитации. При достижении достаточной массы температура и давление в центре астероидов повышались, что приводило к формированию протопланеты или "зародыша".  Дальнейшая аккреция таких небесных тел приводила к образованию планет. Но этот процесс проходил до конца далеко не всегда: на данный момент в Солнечной системе известно свыше 700 тысяч астероидов. Некоторые из них до недавнего времени называли малыми планетами.

© Fotolia / sdecoretВосход солнца в космосе
© Fotolia / sdecoret
Восход солнца в космосе

Процессы, которые происходили с нашей планетой на стадии формирования, можно изучать благодаря метеоритам (астероиды, орбита которых пересеклась с земной), процесс развития которых как планет прекратился. На Земле же след этих превращений давно стерся. Около 87% находок всех метеоритов относится к классу обыкновенных хондритов, которые состоят преимущественно из сферических образований, хондр, состоящих из силикатов кремния (Si), железа (Fe), алюминия (Al), магния (Mg) и марганца (Mn). Образцы метеоритов именно этой подгруппы, которые были предоставлены Музеем внеземного вещества лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН, и изучали геологи.

Так художник представил себе загадочную планету икс на фоне Солнца и Нептуна (справа)
© ESO/Tom Ruen/nagualdesign
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В центре тел обыкновенных хондритов вещество находится в окисленном состоянии. На Земле это было бы неудивительно из-за высокой концентрации кислорода в атмосфере, но в космосе, где царит вакуум, такое положение вещей вызывает вопросы. Согласно распространенной модели, окисленное состояние вещества обязано содержащейся в метеоритах воде, которая выделяется при повышении температуры в центре тела. У поверхности температура ниже, и, соответственно, вещество окислено в меньшей степени. Другие ученые, чтобы построить эту модель, исследовали химический состав основных минералов метеоритов и, исходя из этих данных, провели термодинамический расчет давления кислорода. Недостаток метода заключается в том, что такие расчеты являются косвенными и не могут учитывать все факторы, влияющие на процесс окисления.

© МГУ им.М.В.ЛомоносоваВалентин Осадчий, сотрудник кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
© МГУ им.М.В.Ломоносова
Валентин Осадчий, сотрудник кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

"Мы провели прямое измерение парциального давления (давление отдельно взятого компонента газовой смеси) кислорода в серии метеоритов. Оказалось, что большое влияние на давление кислорода оказывают вариации исходного состава астероидного тела, то есть его негомогенность, а также сложное строение, обусловленное формированием трещин при столкновении с другими телами и их аккрецией, — пояснил один из авторов статьи, Валентин Осадчий, сотрудник кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. — До нашей работы все исследователи смотрели на состав минерала, делали большое количество измерений, усредняли их, потом по составу записывали химическую реакцию и получали давление кислорода в системе. Это было несколько проблематично, потому что в этих минералах, помимо магния, есть другие примеси. Чтобы правильно произвести все расчеты, надо знать очень большой объем термодинамических данных, которых на настоящий момент нет. Ключевое отличие нашей работы в том, что мы напрямую измеряем парциальное давление кислорода, то есть нам неважен реальный состав внутри метеорита, и мы знаем, какое давление кислорода было в момент прекращения всех процессов в метеорите", — объяснил ученый.

Ученые выяснили, что состав вещества был почти однороден, что не соответствовало многим выдвинутым теориям. Так, по разбросу парциального давления кислорода ученые поняли, насколько гомогенным было вещество на стадии аккреции.

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