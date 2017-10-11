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Топ-7 насекомых с самыми болезненными укусами

17:2211.10.2017
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Макросъемка: жало шершняМакросъемка: жало шершня

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Некоторые люди впадают в панику при виде осы, пчелы, паука и даже, казалось бы, безобидного муравья. Однако паника эта обусловлена инстинктом, который предупреждает хозяина об опасности, ведь на протяжении многих тысяч лет люди контактировали с насекомыми, постепенно запоминая степень их ядовитости. 

Укус скорпиона
© Ruptly
Укус скорпиона спасает от боли

Конечно, укусы большинства перечисленных насекомых несмертельны, если их не слишком много, а человек не имеет аллергии на их яд. Но даже несмертельный укус нередко сопровождается немалым дискомфортом и сильной болью. При этом боль, как показывает практика, — не показатель опасности укуса, поскольку даже самые смертоносные из них осуществляются с применением специальных "обезболивающих". 

Наш рейтинг ориентирован именно на степень боли от укусов, а не их последствий. 

7. На седьмом месте скромно уселась пчела-галикт. Ее часто называют потовой пчелой, так как соль человеческого пота является для нее своеобразным "кофеином", усиливающим активность. Пчела-галикт — совершенно неагрессивное создание, она кусает только если увидит реальную опасность, например ладонь, пытающуюся ее прихлопнуть. Укус похож на укол иглой.

CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A female bee (Halictus scabiosae)Пчела-галикт
CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A female bee (Halictus scabiosae)
Пчела-галикт

6. Укус следующего "лауреата", забравшего шестое место, опасен не своей болезненностью. Муха цеце, или Glossina palpalis, является переносчиком одноклеточных трипанасом — возбудителей сонной болезни. Цеце — довольно агрессивное насекомое, постоянно жаждущее крови, причем в буквальном смысле. Оно будет пытаться нанести укус из последних сил и даже попробует атаковать автомобиль, приняв его раскаленный кузов за теплокровное животное. Собственный яд мухи не опасен, хотя и вызывает появление болезненных красных шишек на ужаленном месте. 

CC BY-SA 2.0 / Oregon State University / Tsetse flyМуха цеце
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University / Tsetse fly
Муха цеце

5. Пятое место по праву достается огненным муравьям. Практически все виды этих насекомых используют кислоты, которые впрыскивают тем или иным способом. Огненные муравьи при помощи жала заносят под кожу токсичный яд соленопсин, вызывающий химические ожоги. Ощущения от такого укуса сравнимы с ожогом от огня — это острая, резкая, внезапная боль. На пораженном месте появляется волдырь. 

© Фото : public domainКрасный огненный муравей
© Фото : public domain
Красный огненный муравей

4. До тройки финалистов немного не дотянул шершень европейский. Люди говорят, что от боли, вызванной его укусом, начинает звенеть в ушах. Причем держится эта боль несколько дней, а вокруг места укуса возникает покраснение диаметром около десяти сантиметров. Стоит отметить, что в целом шершни кусаются реже тех же ос, которые при укусе погибают. Яд шершня предназначен не для нападения, а для защиты. 

CC BY-SA 2.5 / Richard Bartz / Vespa crabro germana with preyШершень европейский
CC BY-SA 2.5 / Richard Bartz / Vespa crabro germana with prey
Шершень европейский

3. Почетное третье место достается осе Pepsis, укус которой характеризуется болью настолько острой, что она просто парализует человека. Ее также называют "тарантуловым ястребом", так как она завтракает и ужинает пауками-птицеедами, именуемыми также tarantula. Ее укус сравнивают с ударом током, только длится этот удар в течение нескольких минут. Боль настолько мучительная и истощающая, что человек практически не может контролировать свои действия. 

© Фото : public domainОса Pepsis
© Фото : public domain
Оса Pepsis

2. Второе место занимает муравей-бульдог. Эти красновато-желтые насекомые имеют среднюю длину тела около двух сантиметров, а длина их челюстей доходит до пяти миллиметров. Неудивительно, что их назвали бульдогами! Незнакомца, рискнувшего приблизиться к муравейнику, ждет болезненный и ядовитый укус. Сильная боль может длиться в течение нескольких дней. Хорошо, что живут они только в Австралии!

 

CC BY-SA 2.0 / JJ Harrison / Myrmecia forficataМуравей-бульдог
CC BY-SA 2.0 / JJ Harrison / Myrmecia forficata
Муравей-бульдог

1. Ну и первое место в нашем рейтинге по праву достается Paraponera clavata, или муравью-пуле. Кстати, кусает он не сразу, даже если считает ситуацию опасной. Сначала насекомое постарается предупредить противника громким шипением и неприятным запахом и лишь потом пускает челюсти в ход. Лучше внимательно прислушаться и вовремя удалиться, ведь укушенного ждет страшная боль, не стихающая ни на минуту на протяжении нескольких суток. Благодаря ей насекомое заслужило свое прозвище, так как боль от укуса сравнима с болью от пулевого ранения.

CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT / Bullet Ant (Paraponera clavata)Муравей-пуля
CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT / Bullet Ant (Paraponera clavata)
Муравей-пуля

Племена центральной Африки использовали этих мощных муравьев в обрядах инициации, при "обращении" мальчиков в мужчин. Они же использовали мощные челюсти муравьев для зашивания открытых ран на теле: два края раны прижимали друг к другу и к ним словно степлер прикладывали голову муравья. Насекомое сразу же сжимает челюсти и плотно сдавливает оба края кожи. Несколько укусов — и шов готов. Главное при этом — не умереть от болевого шока. 

 

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