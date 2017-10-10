Глава ФАНО просил РАН определиться с "научным" бюджетом на 2018 год

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков попросил новое руководство Российской академии наук (РАН) оперативно определиться с объемом фундаментальных научных программ на 2018 год и потребностью в их финансировании, чтобы "состыковать" их с федеральным бюджетом.

Выступая во вторник на первом после прошедших в конце сентября выборов руководства РАН президиуме Академии наук, Котюков отметил, что времени для этой работы до конца года сталось не так много.

"Нам надо очень быстро провести согласованную работу, чтобы в новый год войти с утвержденным бюджетом", — сказал Котюков.

Он отметил, что ФАНО будет помогать РАН, чтобы работа ученых, в том числе по реализации стратегии научно-технологического развития России, шла "без сбоя".

На выборах президента РАН в конце сентября победил академик Александр Сергеев. По итогам прошедшего тогда общего собрания Академии наук был избран новый состав президиума РАН в составе 67 человек.