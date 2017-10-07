Ученые связали проблемы с чтением у детей с нарушениями слуха

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Дети, испытывающие трудности с чтением или письмом, на самом деле могут страдать от нарушений слуха, пишет The Telegraph.

Проведенное учеными из Университета Ковентри (Великобритания) исследование выявило, что у четверти плохо читающих детей в возрасте от восьми до десяти лет есть слабые или средние дефекты слуха, о которых не знали ни их родители, ни школьные учителя. По словам ученых, проблемы со слухом негативно влияют на способность ребенка воспринимать звуки и язык в целом в виде письменного текста.

"Слабые или средние нарушения слуха усложняют восприятие речи и звука, в особенности в классе, где много шума и других отвлекающих факторов. Следовательно, дети, страдавшие от ушных инфекций и иных, связанных со слухом заболеваний, не всегда способны воспринимать звучание речи. Это происходит в критически важный момент, на ранних стадиях обучения чтению", — отметила автор доклада Хелен Брэдмор.

Существующих в школах медицинских осмотров недостаточно, чтобы выявить такие проблемы, поэтому ученые советуют родителям отправлять детей на углубленное обследование слуха.